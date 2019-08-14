【企業盈警】山東高速金融（００４１２）料中期虧損大幅增加

《經濟通通訊社１４日專訊》山東高速金融（００４１２）公布，預期截至６月３０日止中

期虧損較去年同期虧損４﹒５５億元大幅增加。

該集團指虧損增加主因去年底止９個月年報中提及一項按公平值計入損益計量之金融資產公

允值錄得重大虧損，而期內該金融資產公允值並沒有改善，因而按公平值計入損益計量金融資產

公平值虧損較去年同期大幅增加。

該集團預期於本月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

