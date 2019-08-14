《經濟通通訊社１４日專訊》李氏大藥廠（００９５０）預計截至６月３０日止中期股東應
佔溢利介乎３１４４萬元至４４０２萬元，較去年同期減少介乎約６５％至７５％。
該集團指經純利減少主因旗下擁有６５％權益的附屬公司中國腫瘤醫療於停止針對晚期肝癌
的溶瘤性免疫治療Ｐｅｘａ－Ｖｅｃ第３期ＰＨＯＣＵＳ臨床試驗後，其無形資產減值引致其產
生非經常性虧損約１﹒０８億元所致。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
14/08/2019 07:55
【企業盈警】李氏大藥廠（００９５０）料中期溢利減最多７５％
《經濟通通訊社１４日專訊》李氏大藥廠（００９５０）預計截至６月３０日止中期股東應
佔溢利介乎３１４４萬元至４４０２萬元，較去年同期減少介乎約６５％至７５％。
該集團指經純利減少主因旗下擁有６５％權益的附屬公司中國腫瘤醫療於停止針對晚期肝癌
的溶瘤性免疫治療Ｐｅｘａ－Ｖｅｃ第３期ＰＨＯＣＵＳ臨床試驗後，其無形資產減值引致其產
生非經常性虧損約１﹒０８億元所致。
該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）
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