【企業盈警】李氏大藥廠（００９５０）料中期溢利減最多７５％

《經濟通通訊社１４日專訊》李氏大藥廠（００９５０）預計截至６月３０日止中期股東應

佔溢利介乎３１４４萬元至４４０２萬元，較去年同期減少介乎約６５％至７５％。

該集團指經純利減少主因旗下擁有６５％權益的附屬公司中國腫瘤醫療於停止針對晚期肝癌

的溶瘤性免疫治療Ｐｅｘａ－Ｖｅｃ第３期ＰＨＯＣＵＳ臨床試驗後，其無形資產減值引致其產

生非經常性虧損約１﹒０８億元所致。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

