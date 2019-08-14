【企業盈喜】中國新城市（０１３２１）料中期虧為盈

《經濟通通訊社１４日專訊》中國新城市（０１３２１）發盈喜，預期截至６月３０日止中

期錄得綜合淨利潤，而去年同期則錄虧損約５４０９萬元人民幣。

轉虧為盈主因期內核心商業地產開發結轉收入增多，其多為毛利較高的項目，所以毛利於期

內大幅增加。此外，該集團經營的酒店所產生的收益及利潤持續改善。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

