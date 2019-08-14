舜宇光學（０２３８２）中期純利升逾２０％，不派息

《經濟通通訊社１４日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，截至６月３０日止中期純利約

１４﹒３１億元（人民幣．下同），升約２０﹒４％，每股盈利約１﹒３１元，不派中期息。

期內，收入約１５５﹒７５億元，增加約３０％；毛利２８﹒６４億元，升約２３﹒４％

；毛利率則約１８﹒４％，下降約１個百分點，主因光電產品事業下的手機攝像模組毛利率由去

年同期約９﹒４％下降至約５﹒９％所致。（ｗｈ）



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