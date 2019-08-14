【企業盈警】未來發展（０１２５９）料中期最多蝕７３００萬人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》未來發展（０１２５９）發盈警，預期截至６月３０日止中期

錄得營運虧損，稅後淨虧損將介乎約５８００萬元（人民幣．下同）至７３００萬元，而去年同

期稅後淨虧損約４７９０萬元。

有關虧損擴大主因個人護理產品收益因內地經濟放緩而減少、買賣商品業務持續虧損所致。

此外，該集團按公平值透過其他全面收益列帳金融資產錄得已變現虧損及未變現虧損分別約

４４０萬元及約３８９０萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

