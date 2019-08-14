【企業盈警】甘肅銀行（０２１３９）料中期純利跌最多８０％

《經濟通通訊社１４日專訊》甘肅銀行（０２１３９）發盈警，截至６月３０日止中期純利

較去年同期純利約２２﹒１１億元人民幣下跌７０％至８０％，即介乎約４﹒４２億元至

６﹒６３億元人民幣。

純利下跌主因資產質量下遷而加大計提信用減值損失，以及信貸結構調整導致業務增速放緩

。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

