《經濟通通訊社１４日專訊》甘肅銀行（０２１３９）發盈警，截至６月３０日止中期純利
較去年同期純利約２２﹒１１億元人民幣下跌７０％至８０％，即介乎約４﹒４２億元至
６﹒６３億元人民幣。
純利下跌主因資產質量下遷而加大計提信用減值損失，以及信貸結構調整導致業務增速放緩
。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
14/08/2019 07:57
【企業盈警】甘肅銀行（０２１３９）料中期純利跌最多８０％
《經濟通通訊社１４日專訊》甘肅銀行（０２１３９）發盈警，截至６月３０日止中期純利
較去年同期純利約２２﹒１１億元人民幣下跌７０％至８０％，即介乎約４﹒４２億元至
６﹒６３億元人民幣。
純利下跌主因資產質量下遷而加大計提信用減值損失，以及信貸結構調整導致業務增速放緩
。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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