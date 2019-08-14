《經濟通通訊社１４日專訊》眾安集團（００６７２）發盈喜，截至６月３０日止中期淨利
潤較去年同期淨利潤約５９２７萬元人民幣增加超出約５倍，即約３﹒５６億元人民幣。
純利增長主因房地產開發業務向購房者交付總面積增加，故預期結轉的收入和毛利均較去年
同期有有較大增幅。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
14/08/2019 07:58
【企業盈喜】眾安集團（００６７２）料中期淨利潤增５倍
《經濟通通訊社１４日專訊》眾安集團（００６７２）發盈喜，截至６月３０日止中期淨利
潤較去年同期淨利潤約５９２７萬元人民幣增加超出約５倍，即約３﹒５６億元人民幣。
純利增長主因房地產開發業務向購房者交付總面積增加，故預期結轉的收入和毛利均較去年
同期有有較大增幅。
該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）
|國際動態14/08/2019
特新招 曾領福利者或拒發「綠卡」
|生財有道13/08/2019
【長痛漫漫】「完美風暴」夾擊收租股呻苦 關焯照籲政府需解內患
|FOCUS13/08/2019
【FOCUS】港機場停運刺激全球避險 保財富避短痛難避長痛?
|生財有道13/08/2019
《開市Good Morning》溫傑不建議舜宇績前入市
|國際動態13/08/2019
意大利聯盟黨 擬提前大選受挫
|興證快訊12/08/2019
港股反覆下跌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰