【企業盈喜】眾安集團（００６７２）料中期淨利潤增５倍

《經濟通通訊社１４日專訊》眾安集團（００６７２）發盈喜，截至６月３０日止中期淨利

潤較去年同期淨利潤約５９２７萬元人民幣增加超出約５倍，即約３﹒５６億元人民幣。

純利增長主因房地產開發業務向購房者交付總面積增加，故預期結轉的收入和毛利均較去年

同期有有較大增幅。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

