《經濟通通訊社１４日專訊》蓮和醫療（００９２８）預期截至３月３１日止年度虧損預期
較去年度虧損約９４２４萬元增加約２６﹒１２％，即約１﹒１９億元。
該集團指有關虧損增加主因投資減值虧損約２﹒１億元、於聯營公司之權益減值虧損約
１７００萬元，加上有關項目投資活動的法律及專業費用約１３００萬元，惟部分影響被出售兩
家附屬公司收益約１３００萬元及員工成本及一般經營開支減少約１１００萬元所抵銷。
該集團預期於本月中公布業績。（ｗｈ）
14/08/2019 07:58
【企業盈警】蓮和醫療（００９２８）料年度虧損擴大，投資減值
《經濟通通訊社１４日專訊》蓮和醫療（００９２８）預期截至３月３１日止年度虧損預期
較去年度虧損約９４２４萬元增加約２６﹒１２％，即約１﹒１９億元。
該集團指有關虧損增加主因投資減值虧損約２﹒１億元、於聯營公司之權益減值虧損約
１７００萬元，加上有關項目投資活動的法律及專業費用約１３００萬元，惟部分影響被出售兩
家附屬公司收益約１３００萬元及員工成本及一般經營開支減少約１１００萬元所抵銷。
該集團預期於本月中公布業績。（ｗｈ）
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