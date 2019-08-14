【企業盈警】蓮和醫療（００９２８）料年度虧損擴大，投資減值

《經濟通通訊社１４日專訊》蓮和醫療（００９２８）預期截至３月３１日止年度虧損預期

較去年度虧損約９４２４萬元增加約２６﹒１２％，即約１﹒１９億元。

該集團指有關虧損增加主因投資減值虧損約２﹒１億元、於聯營公司之權益減值虧損約

１７００萬元，加上有關項目投資活動的法律及專業費用約１３００萬元，惟部分影響被出售兩

家附屬公司收益約１３００萬元及員工成本及一般經營開支減少約１１００萬元所抵銷。

該集團預期於本月中公布業績。（ｗｈ）

