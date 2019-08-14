《經濟通通訊社１４日專訊》華興資本（０１９１１）發盈喜，預期截至６月３０日止中期
公司擁有人應佔利潤約２６１０萬元（美元．下同），而去年同期則虧損為約１﹒４９億元。
轉虧為盈主因去年同期主要可轉換可贖回優先股公允價值產生變動約１﹒８８億元，而該等
可轉換可贖回優先股已悉數轉換為普通股，且該等公允價值變動屬上市之一次性非營運事件，故
上市後不會再出現類似會計核算虧損。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
14/08/2019 07:59
【企業盈喜】華興資本（０１９１１）料中期扭虧賺２６１０萬美元
《經濟通通訊社１４日專訊》華興資本（０１９１１）發盈喜，預期截至６月３０日止中期
公司擁有人應佔利潤約２６１０萬元（美元．下同），而去年同期則虧損為約１﹒４９億元。
轉虧為盈主因去年同期主要可轉換可贖回優先股公允價值產生變動約１﹒８８億元，而該等
可轉換可贖回優先股已悉數轉換為普通股，且該等公允價值變動屬上市之一次性非營運事件，故
上市後不會再出現類似會計核算虧損。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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