《經濟通通訊社１４日專訊》金蝶（００２６８）公布，截至６月３０日止中期純利減少
３５﹒４％至１﹒０９億元（人民幣．下同），每股盈利３﹒４分，不派中期息。
期內，收入升約１６％至約１４﹒８５億元，雲服務業務收入增長５４﹒９％，企業資源管
理計劃業務收入增１﹒２％，毛利也增約１５％至約１１﹒８億元，惟銷售推廣費用和研究開發
成本上升拖累向下。至於租金收入約３６９０萬元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
14/08/2019 08:01
《國企紅籌》金蝶（００２６８）中期純利減逾３５％，不派息
《經濟通通訊社１４日專訊》金蝶（００２６８）公布，截至６月３０日止中期純利減少
３５﹒４％至１﹒０９億元（人民幣．下同），每股盈利３﹒４分，不派中期息。
期內，收入升約１６％至約１４﹒８５億元，雲服務業務收入增長５４﹒９％，企業資源管
理計劃業務收入增１﹒２％，毛利也增約１５％至約１１﹒８億元，惟銷售推廣費用和研究開發
成本上升拖累向下。至於租金收入約３６９０萬元。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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