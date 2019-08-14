《國企紅籌》金蝶（００２６８）中期純利減逾３５％，不派息

《經濟通通訊社１４日專訊》金蝶（００２６８）公布，截至６月３０日止中期純利減少

３５﹒４％至１﹒０９億元（人民幣．下同），每股盈利３﹒４分，不派中期息。

期內，收入升約１６％至約１４﹒８５億元，雲服務業務收入增長５４﹒９％，企業資源管

理計劃業務收入增１﹒２％，毛利也增約１５％至約１１﹒８億元，惟銷售推廣費用和研究開發

成本上升拖累向下。至於租金收入約３６９０萬元。（ｗｈ）



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