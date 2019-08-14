《日入而息》騰訊業績符預期，港交所多賺３％，內地經濟數據疲弱

《今天重點》﹡騰訊（００７００）中期純利按年升２５％至５１３億元，不派中期息；次

季網絡遊戲收入升８％，網絡廣告收入升１６％；微信及ＷｅＣｈａｔ合併

月活躍賬戶數按年升７％；騰訊次季非通用會計準則盈利２３５億元，符市

場預期；騰訊次季手遊收入按年升２６％，季內發布１０款遊戲；次季金融

科技服務收入升逾三成，網絡廣告則升１６％

﹡港交所（００３８８）中期賺５２﹒０５億元，升３％，派３﹒７２元；上

半年滬深港通收入及其他收益升近４０％，創半年度新高；上半年商品業務

ＥＢＩＴＤＡ升５％，ＬＭＥ成交量跌６％；港交所中期證券日均成交金額

跌２３％，新上市申請宗數亦下跌；李小加稱近期社會事件對巿場有影響，

冀大眾能「好自為之」；李小加指同股不同權公司納入滬深港通諮詢已結

束，料將完成審批

﹡聯通（００７６２）中期盈利６９億元人民幣，升１６％，不派中期息；聯

通中期移動服務收入跌６﹒６％，固網寬帶收入跌４﹒１％；中聯通指資本

開支增加不影響派息，有望年末公布５Ｇ商用收費

﹡內地７月工業增加值增４﹒８％遠低預期，創１７年半新低；７月社會消費

零售總額增７﹒６％低預期，４月以來低；首７月全國固定資產投資增

５﹒７％略低預期；首７月全國商品房銷售額增６﹒２％；首７月房地產投

資增１０﹒６％，增速回落

﹡陳帆斥於機場的暴力行為超出和平集會底線，予以譴責；警斥機場極端激進

示威者濫用私刑，嚴厲譴責暴力行為

﹡國泰譴責阻撓航空運作行為，兩日共取消２７２航班；本港過去數天共有

９７９班航班取消



《即日市況》﹡股急升４３６點後再創逾七個月低，全日收升２０點報２５３０２



《深滬股市》﹡經濟數據全線低預期，滬指漲幅收窄全日升０﹒４２％



《美元匯價》﹡德國經濟前景明顯惡化，歐元下行風險將提升；歐元最新報１﹒１１６７

╱７０，日圓最新報１０６﹒１７╱２０



《公司業績》﹡港交所（００３８８）中期賺５２﹒０５億元，升３％，派３﹒７２元；上

半年滬深港通收入及其他收益升近４０％，創半年度新高

﹡聯通（００７６２）中期盈利６９億元人民幣，升１６％，不派中期息；聯

通中期移動服務收入跌６﹒６％，固網寬帶收入跌４﹒１％

﹡騰訊（００７００）中期純利按年升２５％至５１３億元，不派中期息

﹡光大國際（００２５７）半年多賺２０％至２６億元，派１３仙

﹡華潤電力（００８３６）半年賺４０﹒１８億元，升３５﹒８％，息２０仙

﹡中信國際電訊（０１８８３）半年純利５﹒１１億元，升５％，派息５仙

﹡南戈壁（０１８７８）中期虧轉盈４２４萬美元，不派息

﹡太保（０２６０１）首七個月壽險保費收入升逾６％至１４９８億元人民幣

﹡保誠（０２３７８）中期利潤升１４％至１５億英鎊，派首次中期息

１６﹒４５便士

﹡歡喜傳媒（０１００３）中期虧轉盈錄純利３﹒２２億元，不派中期息

﹡旭日（００３９３）上半年多賺逾４４％至５５７６萬，派中期息２﹒６仙

﹡冠君產業（０２７７８）中期可分派收入升７％，每基金單位分派

０﹒１３３５元

﹡威雅利（００８５４）首財季盈轉虧，蝕２４５７萬元，不派息



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）上半年商品業務ＥＢＩＴＤＡ升５％，ＬＭＥ成交量

跌６％；港交所中期證券日均成交金額跌２３％，新上市申請宗數亦下跌

﹡中匯集團（００３８２）旗下華商學院今年招生人數創歷年新高，按年增

３６％

﹡正榮地產（０６１５８）額外發行１﹒１億美元三年期優先票據

﹡永義國際（０１２１８）分拆住宅物業業務不獲上市委員會接納

﹡同方康泰（０１３１２）遭入稟高院申索３５０萬美元

﹡金蝶（００２６８）星空有望下半年實現盈利，蒼穹未來能取代外國ＥＲＰ

產品

﹡思城（０１４８６）與主要股東合資建設數碼化智慧城市平台

﹡普匯中金（００９９７）獲信貸授信６４１０萬美元

﹡匯控（００００５）上日倫交所回購５１０萬股，涉２﹒９５億元

﹡新城市建設（００４５６）終止向主席收購吉林商廈

﹡滿地科技（０１４００）擬收購網紅平台公司

﹡藥明康德（０２３５９）七名股東減持Ａ股不多於１０﹒７４％股權

﹡聯通（００７６２）上半年資本開支逾２２０億，經營活動現金流量淨額

４２４億

﹡保誠（０２３７８）分拆Ｍ＆Ｇ Ｐｒｕｄｅｎｔｉａｌ料第四季度落實倫

敦上市



《國企紅籌》﹡津創環保（０１０６５）向水務附屬注資５２６３萬元人民幣

﹡越秀地產（００１２３）附屬發行定向債３０億元人民幣

﹡中集集團（０２０３９）附屬擬發行近４億元人民幣ＲＥＩＴＳ

﹡中冶（０１６１８）首七月新簽合同額按年升１９％至４２２９億元人民幣



《神州民企》﹡李寧（０２３３１）與Ｌｉｏｎ Ｒｏｃｋ組私募基金冀投資國外品牌

﹡騰訊（００７００）次季網絡遊戲收入升８％，網絡廣告收入升１６％；微

信及ＷｅＣｈａｔ合併月活躍賬戶數按年升７％；騰訊次季非通用會計準則

盈利２３５億元，符市場預期；騰訊次季手遊收入按年升２６％，季內發布

１０款遊戲



《中國要聞》﹡７月工業增加值增４﹒８％遠低預期，創１７年半新低

﹡７月社會消費零售總額增７﹒６％低預期，４月以來低

﹡內地７月份原煤產量按年增１２％，天然氣等增速放緩

﹡統計局表示７月全國城鎮調查失業率升至５﹒３％；首７月全國固定資產投

資增５﹒７％略低預期；首７月全國商品房銷售額增６﹒２％；首７月房地

產投資增１０﹒６％，增速回落；ＣＰＩ上漲是結構性，受食品等上漲帶動

；外部環境嚴峻複雜，國內經濟下行壓力加大；房地產市場有保持平穩健康

發展基礎；促平台經濟發展，消費有條件平穩較快增長；保供措施逐步到位

，豬肉價格有平穩基礎；統計局回應消費增速回落：受汽車銷售下降影響

﹡上海重點幫扶三類人群確保就業

﹡上海餓了麼員工颱風天送餐意外亡，作業安全引關注

﹡上期所紀委書記因身體原因窒息在上海寓所內去世

﹡河北省省長表示加快張家口兩個冰雪裝備產業園項目落地

﹡內地商品房銷售面積連續６個月下降，反映樓市降溫

﹡禁帶外食翻包檢查越界，中消協表示支持對迪士尼訴訟

﹡中國財長表示堵住「後門」，防範化解地方政府債務風險

﹡國家郵政局表示７月全國快遞服務業務收入同比增２６％；農村快遞網點覆

蓋率已達９５％

﹡內地即將出台系統重要性銀行評估辦法

﹡人行１０００億逆回購利率持平，連續三日投放１９００億；人行成功在港

發行３百億人幣央票，認購倍數２﹒６倍；人行朱雋稱當前人民幣匯率處於

合適水平

﹡美國兩行業協會負責人反對美國對中國產品加徵關稅

﹡管濤稱０８年危機以來，中國恪守不競爭性貶值承諾

﹡７月外匯佔款續跌７﹒０８億人幣，連續第１２個月降

﹡平安好醫生表示政策支持令在線診療業務發展潛力巨大



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１０４２７﹒７３點



《其他消息》﹡前高官馮永業公職人員行為失當罪成，下月１２日判刑；馮永業涉收陳婉玉

５１萬利益，兩人受賄行賄罪不成立

﹡金管局表示７月外匯基金境外資產增加３２３億元

﹡李小加稱近期社會事件對巿場有影響，冀大眾能「好自為之」

﹡７月私宅樓花按揭１７３２宗，創近１８４個月新高

﹡恆生跟隨匯豐，全面升按息及削現金回贈至１％

﹡深股通額度全日用１９億元；滬股通額度全日流走近３﹒７億，陸股通淨買

入近１２億



《修例風暴》﹡《環時》確認有記者香港機場被包圍，遭搜出撐警Ｔ恤

﹡７百名港鐵車務員工聯署促港鐵譴責警方影響鐵路安全

﹡中總譴責暴力，指對香港國際航空中心聲譽傷害極大

﹡政府表示機場暴力行為遠超文明社會底線，予最嚴厲譴責；政府下午就機場

示威活動影響舉行跨部門記者會

﹡記協對內媒拍攝示威者時受阻表遺憾，譴責暴力行為

﹡國泰譴責阻撓航空運作行為，兩日共取消２７２航班

﹡港澳辦表示強烈譴責香港機場嚴重暴力行徑

﹡機管局表示持有效機票登機證或証件才可進入客運大樓；機管局仍容許市民

在示威區內進行和平合法示威或集會

﹡聯合國稱港警違規證據確鑿，中方斥香港問題無關人權

﹡貝萊德將香港亞洲媒體論壇推遲至明年２月

﹡本港過去數天共有９７９班航班取消

﹡警方表示警員昨處理機場示威時生命受威脅拔槍戒備正確；警斥機場極端激

進示威者濫用私刑，嚴厲譴責暴力行為

﹡旅發局譴責示威者癱瘓機場運作，損害香港國際形象

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