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即市新聞

15/08/2019 07:46

《日出而作》美債息倒掛，道指瀉８００點，金價創逾六年高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５４７９．４２　跌　８００．４９點╱３．０５％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８４０．６０　跌　　８５．７２點╱２．９３％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７７７３．９４　跌　２４２．４２點╱３．０２％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１４７．８８　跌　１０３．０２點╱１．４２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１４９２．６６　跌　２５７．４７點╱２．１９％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５２５１．３０　跌　１１１．７７點╱２．０８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０５．８８，歐元兌美元１．１１４３

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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