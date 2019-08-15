《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４７９．４２ 跌 ８００．４９點╱３．０５％
標普５００ ２８４０．６０ 跌 ８５．７２點╱２．９３％
納斯達克 ７７７３．９４ 跌 ２４２．４２點╱３．０２％
倫敦富時１００ ７１４７．８８ 跌 １０３．０２點╱１．４２％
法蘭克福ＤＡＸ １１４９２．６６ 跌 ２５７．４７點╱２．１９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２５１．３０ 跌 １１１．７７點╱２．０８％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０５．８８，歐元兌美元１．１１４３
15/08/2019 07:46
《日出而作》美債息倒掛，道指瀉８００點，金價創逾六年高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５４７９．４２ 跌 ８００．４９點╱３．０５％
標普５００ ２８４０．６０ 跌 ８５．７２點╱２．９３％
納斯達克 ７７７３．９４ 跌 ２４２．４２點╱３．０２％
倫敦富時１００ ７１４７．８８ 跌 １０３．０２點╱１．４２％
法蘭克福ＤＡＸ １１４９２．６６ 跌 ２５７．４７點╱２．１９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２５１．３０ 跌 １１１．７７點╱２．０８％
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