【ＱＱ績後】交銀料騰訊本季遊戲收入恢復增長惟憂廣告，升目標價

《經濟通通訊社１５日專訊》交銀國際發表研究報告表示，騰訊（００７００）第二季收入

為８８８億元（人民幣．下同），按年增長２１％，按季升４％，低於該行及市場預期５％，主

要由於金融科技、廣告和電腦遊戲收入低於預期。經調整後每股盈利為２﹒４６元，好於市場預

期３％，受惠於營銷成本控制。該行看好下半年遊戲表現，惟擔心廣告方面的增長，長遠而言，

支付和雲仍具有較好前景，維持「買入」評級，目標價由４５０元略上調至４５２元。

分部業績方面，次季手遊收入按年升２６％，按季升５％，但受累於季節性因素，電腦遊戲

收入按年及按季分別下跌９％及１５％，而金融科技╱服務收入亦較預測低１２％，主要由於用

戶減少現金提現。另外，微信朋友圈第三條廣告帶動廣告收入按年增１６％，而視頻平台因劇集

延遲播出及宏觀影響而增長放緩。

交銀國際預計，今年第三季度收入達１０２５億元，按年及按季增長２７％及１５％，主要

由於新手遊的收入逐漸確認、視頻平台旺季及支付和雲服務繼續增長。預計毛利率環比降１個百

分點，由於遊戲市場推廣費用增加，經調整淨利潤率環比降２個百分點。（ｂｉ）



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