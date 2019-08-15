《盤前攻略》美債息倒掛惹市場恐慌，恒指今早或低開逾三百點

《經濟通通訊社１５日專訊》美國股市陷入恐慌之中，其中美國１０年期國債與２年期出現

倒掛，拖累美股道指大跌逾八百點，低見２５４７１點，道指成份股全部下挫，其中陶氏化工跌

５﹒９１％，沃爾格林跌５﹒０１％，高盛跌４﹒１９％。摩通分析師指出，經濟衰退似乎來得

比預期早，觸發美國債市收益率向零邁進，與日本及德國看齊，預料最快２０２１年實現。最終

道指收報２５４７９點，跌８００點或３﹒０５％，盤中創近三個月低位。納指收報７７７３點

，跌２４２點或３﹒０２％。標普收報２８４０點，跌８５點或２﹒９３％。



＊夜期及ＡＤＲ先行失守２５０００點＊



港股夜期收報２４８３４點，跌３７６點，低水４６８點。

港股ＡＤＲ比例指數跌４８１點，報２４８２０點。預託證券普再度下挫，騰訊跌

４﹒２８％，折合港元報３２５﹒４３元。匯控跌２﹒６１％，折合港元報５６﹒４９元。中移

動跌０﹒３７％，折合港元報６２﹒４７。友邦跌１﹒４％，折合港元報７２﹒２８元。長和跌

２﹒０２％，折合港元報６３﹒７８。中行跌１﹒５４％，折合港元報２﹒９３元。國壽跌

１﹒３３％，折合港元報１７﹒３９元。中海油跌１﹒２８％，折合港元報１１﹒３３元。中石

化跌１﹒３７％，折合港元報４﹒５８元。聯通升１﹒９４％，折合港元報７﹒１９元。



＊料港股呈低開低走格局，或下試去年低位＊



美國１０年債於上年中已有人開始預計年內開始倒掛，到近日美債失守兩厘後市場開始做好

心理準備，反觀夜期及「黑期」目前沒有太大跌幅，其中有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數

現報２４９０４點，跌３１１點或１﹒２４％。預料今日大市呈低開低走格局，跟隨黑期低開

３００點後不排除跌幅進一步再擴大，有機會再觸碰去年１０月尾低位２４５４０點，投資者應

考慮繼續部署淡倉。（ｕｌ）

