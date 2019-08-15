《國金與投資－曾廣標》香港變成黑天鵝了嗎？

《國金與投資》近期國際金融市場繼續動盪，美股調整之際大玩過山車，而港股則由於內外

不利因素反覆向下，資金主要流入長債和黃金避險。市場面對的不確定性因素確實很多，特朗普

本身就經常變臉，但他已失去了一改口便能挺起美股的功力。雖然他同意延遲對中國輸美的大量

消費品開徵關稅，但市場的喜悅有限，對中美經貿戰仍然很有疑慮，一有反彈便見套現潮，加上

出現債息收益倒掛，市場更擔心美國將會帶領全球進入經濟衰退。



＊黑天鵝意想不到何其多＊



除了特朗普發動關稅戰及變幻無常之外，歐盟和中國經濟的放緩，英國硬脫歐的風險，以至

近期阿根廷和香港的政經局勢惡化，均令到投資者有更大擔憂。專家們普遍認為，現時存在著眾

多足以令世界經濟步入衰退及混亂的黑天鵝，而事實上，阿根廷和香港的局勢發展都是意料不到

的。



阿根廷的債務危機已非一日之寒，但若出現改朝換代取消與國際貨幣基金會的緊縮協議，隨

時會引來債務違約，這對美國銀行業界亦將有較大影響。現時看來，馬克里總統在１０月大選的

勝望很低，持民粹觀點的費南德斯上台機會大，這對美國銀行業界在債息倒掛的歲月裏猶如雪上

加霜。



＊阿根廷破產又如何＊



不過，阿根廷的經濟早已回落至發展中國家水平，其「破產」亦非首次，因此，我不認為國

際貨幣基金會以至各大國無法應付這場危機。



香港是彈丸之地，但卻是國際金融中心之一，持續了兩個多月的街頭動亂，加上近日發生了

意料之外的機場停擺及傳聞中國武警部隊已集結在邊區準備隨時進入香港「平亂」，使一些專家

擔心會導致影響全球的連鎖反應。



＊專家眼中的「港式黑天鵝」＊



在金融海嘯之前沽空次按債券而大賺特賺的美國富豪Ｓｔｅｖｅ Ｅｉｓｍａｎ，日前接受

美國財經頻道ＣＮＢＣ專訪時認為，香港的動盪也反映中國和西方之間的角力，若暴力衝突進一

步加劇，中國有可能直接出動本身軍警鎮壓，而這必然會導致傷亡，惹來美國及其他西方國家的

連串制裁，到時，環球股市勢必進一步大跌，經濟亦會陷入衰退。



這種悲觀論並非一家之言，一些西方傳媒近期也有類似的推論，加上特朗普親自證實有中國

調動大批部隊的情報消息以及中國個別官媒播出在福建的大批武警裝甲車開往深圳的影帶，使市

場覺得北京干預的可能性正在增加。



＊毒打內地人士犯眾怒＊



在機場被示威者佔領之際，兩名中國內地人士包括《環球時報》的記者被暴徒毒打，同時有

眾多片段紀錄了持續數小時的暴行，使中國內地官民大表憤怒，令到部分分析家認為離直接武力

干預的日子已不遠。



不過，中國官方的主流立場仍然是在反對外國干預內政的同時，全力支持香港特首和警方加

速平息暴亂，反映出親自介入仍然只是備項。



根據基本法，特區政府向中央請求後，駐港部隊可以聽令出動平亂，近期，相關官員也有重

申這點，而特區政府則實質仍排除干預的可能性，強調港警有能力令香港回復法治。



＊香港警方「不給力」？＊



內地網民普遍有不同的看法，特別是當有內地人在香港被暴徒禁錮和虐打之後，更是義憤填

膺要求出手對付暴徒，在不少內地人眼中，香港警方是「不給力」，或者是受到香港法律的制約

而不敢嚴懲暴徒。



我想，由於制度的不同，港警在內地人眼中似是「心軟」，然而，在不少支持反修例的港人

眼中，港警已是濫用暴力，而在本港輿論的壓力下，港警在加強鎮壓力度時亦得保持有所克制。



＊必須對所有暴力說不＊



北京也顯然明白，出兵平亂對於挽救一國兩制是下策，在這個時候更會有利蔡英文連任，不

利於大陸與台灣和平統一，因此，估計除非暴徒打敗港警令特區政府無法再管治下去時，才會出

兵制止親美英的勢力在香港奪權。而到了那個時候，北京也不能理會西方制裁的後果，從而向內

地民眾和香港的親中民眾交待。



香港民意撕裂，不過，大多數人應該不會願意看到香港被極端份子推入絕路，而暴徒的惡行

也會令一些對政府不滿的人反思。因此，只要越來越多港人對所有暴力說不，加強反暴力的正能

量，香港還是有出路的。《資深評論員 曾廣標》

