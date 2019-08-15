《行內行外－梁崇讓》陰謀論與知情權

《行內行外》１３日晚港股收市後，特朗普突然宣布推遲對中國提高關稅，由原來在９月實

施的關稅押後至１２月才執行，美股受利好消息影響下，前晚美股急升近４００點，昨天

（１４日）港股開市也急升４００餘點，其後因受本土利淡因素所影響而慢慢回跌，收市時僅升

２１點，可見本港投資市場的氣氛仍然薄弱，更出現資金撤離現象，資金的快速流動令市場出現

大波動，造成香港金融市場被稱為國際提款機真不是虛銜，港股在多重不利因素衝擊下，十日內

下跌超過３０００點，跌幅超過一成，最低曾跌至近２５０００點水平。



＊政治問題拖累經濟＊



港股急跌後市況略為喘定，回升至２６０００點水平，但社會不穩，大摩又一直出口術看淡

港股，更聲稱恆生指數明年可見２４０００點水平，甚至預測會低至１８０００點或以下，較現

時水平低８０００多點，即還要下跌超過三成，真令投資者感到心寒，昨晚美股回跌超過８００

點，港股今日（１５日）跌穿２５０００點的機會很大。



近期香港因政治問題而拖累了經濟，出現了信心危機，外資趁機連環唱淡港股，彭博資訊近

期有一篇以「香港資產變有毒」為題的文章，文中指出今年恆指成分股的盈利，有機會錄得自金

融海嘯後最大的下跌，而ＭＳＣＩ香港指數，已錄得三十五年來最長的跌浪；著名對沖基金經理

艾斯曼（Ｓｔｅｖｅ Ｅｉｓｍａｎ）也表示，擔憂香港示威動盪持續，會對中美貿易談判構成

負面因素，甚至波及全球市場，可能會損害全球經濟，更說香港有可能成為全球金融市場的「黑

天鵝」；野村更預警全球月底會出現大跌市，指出當前美股的形態，已十分近似２００８年爆煲

前的狀況，數據顯示對沖基金正在離場，市況愈益波動將觸發更多的沽盤。



＊市場憂爆發貨幣戰＊



但另一邊廂ＣＦＲＡ投資策略員斯托瓦爾則認為美股已見底，隨時回升再創新高，美股大好

友Ｙａｒｄｅｎｉ Ｒｅｓｅａｒｃｈ總裁亞德也認同股市將會破頂，可見市場在不同環境下總

有人看升和看跌，也正如現時香港社會，在同一環境卻呈現不同的觀點而出現社會嚴重撕裂的現

象。但事實，中美貿易戰的陰霾揮之不去，特朗普突然又增加中國產品關稅，最令人擔心的是怕

引起全球貨幣戰。



近日美國減息，又將中國列為匯率操縱國，加速了貨幣戰爆發的可能性，引致近期外匯市場

出現較大的波動。上周新西蘭央行、印度央行和泰國央行不約而同減息，可見全球央行的減息步

伐加快，由於美元在國際貨幣金融體系上有獨大的地位，加上大部分貿易和金融交易都以美元結

算，美國投資大行更是全球金融市場的主導者，市場人士預料美國還是很大機會成為最終的贏家

，再次掠奪他國的財富，凱旋而歸。只是香港面對這次雙重衝擊，經濟和民生也必然受損，如今

次受創深重，要全面復原相信並不易了。



＊大鱷圖利萬試萬靈＊



這次中港市場的波動，可算來勢洶洶，除特朗普突出口加徵中國產品關稅外，更傳出特朗普

繼續扺制華為和將取消９月與中國的談判，對內特朗普與美聯儲局又不咬弦，令美股不穩。而人

民幣匯率「破七」後，華府立即把中國列為匯率操縱國，這觸發環球貨幣戰恐慌，同時美債孳息

急插並出現倒掛的衰退訊號，長期美債孳息比短期的更低，歷史告訴市場，這顯示未來經濟出現

衰退機會很大。雖然前晚美國宣布推遲加徵部分中國商品關稅，但特朗普的善變實難猜測其背後

的想法，如以陰謀論來說，今次出口術便是托市幫助大戶沽貨了。



根據以往經驗所得，大鱷狙擊港股先是唱淡港股，等香港經濟數據轉弱，信貸評級機構則調

低香港信貸評級，繼而大鱷狙擊港元，又謠傳港元將與美元脫勾，令港府調升短期利率，引致港

股急跌而圖利。大鱷狙擊港股圖利的這種手法，則是萬試萬靈，以目前境況，港府似乎無力扺禦

，投資者只能自求多福了！



＊傳非核心商場減租＊



鑑於現時香港社會的不穩定，已有多國向香港發出旅遊警示，加上示威者連日衝擊機場，來

港的遊客明顯減少，內部消費信心同時下跌，在骨牌效應下，零售、出口、飲食等行業的困難已

立竿見影。數據顯示，零售在５月下跌１﹒４％，６月下跌多達６﹒７％，７月跌幅一定更大，

而出口今年第一季下跌３﹒７％，第二季跌幅增至５﹒４％，飲食業按季下跌４﹒６％，有部分

非核心社區商場已開始帶頭減免近期租金，傳出減幅高達兩成，以免商戶結業走數，連八成租金

都無得收。



市面也有商戶洽商延遲交租，示威活動已令商戶生意受損，若果社會持續不穩定，個別地區

可能有更多的店舖需要關門，估計要求減租的情況陸續有來。商廈的租售價也在齊齊下跌；至於

私樓市場，雖然價格未見大跌，但缺少成交，只是大摩揚言地產股已步入熊市，建議投資者沽售

，目前最令人擔憂的是，如示威活動持續，商戶結業潮和裁員潮必定出現，社會將造成惡性循環

，到時樓價是否撐不住，木宰羊了！只是這一切現象正是狙擊的大鱷所樂見的。



＊人事變動耐人尋味＊



後記：日前匯控（００００５）傳出裁員５０００人的消息言猶在耳，金融市場還在議論紛

紛裁員會否伸延至其他金融機構之際，那知匯控續有下文，上周行政總裁范寧突然離任，隨後又

宣布匯豐一姐，匯豐銀行大中華區行政總裁黃碧娟已經辭職。消息透露，一姐離開匯豐的決定與

近日匯控前行政總裁范寧離任，以及華為事件與集團裁員計劃無關。但事實上，匯控近日頻頻出

現人事變動，甚至是高層人士毫無先兆離任，確有點耐人尋味，最令投資者擔心的是，行政總裁

范寧在周一突然宣布離任後，市場卻另有傳聞，指范寧可能涉及協助客戶在資金往來中，存有違

規活動有關，是耶非耶？只有知情人士才知悉了。



只是身為上市大公司的匯控，是否需要向公眾交代？而有關當局又會否跟進公司有否違反披

露原則？作為投資者最擔心的是手持的上市公司股票，是否又涉及要支付巨額罰款而影響股價？

還望早日對此事件作出公布，賦予公眾有知情權啊！只是在筆者執筆時，匯控已連跌多日，但仍

未見匯控對傳聞作出公開澄清，這似乎只好留待投資者自己猜測了。《香港證券及期貨從業員工

會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

