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即市新聞

15/08/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１５日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，除息因素亦開始令恆指期貨
「低水」。創科實業（００６６９）昨日收市後公布業績，決議派發中期息每股４５仙，將於９
月３日除淨，截止過戶日期為９月５日至６日。恆生銀行（０００１１）派發第二次中期息
１﹒４元，將於明天（１６日）除淨。
　　收息股方面，泓富信託（００８０８）派中期息９﹒３３仙，中華汽車（０００２６）中期
息３０仙及特別息１８元，均在明天除淨。
　　上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資
應加以留意。
　　中國天弓（００４２８）早於７月中公布股份一供二，供股價２８仙，除淨日期為９月１６
日，供股權買賣日期由９月２７日至１０月８日，供股股份將於１０月２２日開始買賣。　

　表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
　上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　截止過戶　　　開始買賣
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　亞洲能源（００３５１）　五合一　　　　１９╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　萬德金融（０８１６３）　十合一　　　　１９╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　大灣區投資（００２６１）二十合一　　　２１╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　羅馬集團（０８０７２）　二十合一　　　２２╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　蒙焦煤企（００９７５）　十合一　　　　２６╱０８　　　　　－　　　　　　　－　
　科地農業（０８１５３）　四十合一　　　２６╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　南華金融（００６１９）　二供三，　　　２７╱０８　２９╱８－４╱９　　４╱１０
　　　　　　　　　　　　　供股價４２仙　
　卡姆丹克（００７１２）　四合一　　　　２８╱０８　　　　　－　　　　　　　－
　新煮意　（０８１７９）　十合一　　　　０２╱０９　　　　　－　　　　　　　－
　五龍電動車（００７２９）二十合一　　　０５╱０９　　　　　－　　　　　　　－
　中國天弓（００４２８）　一供二，　　　１６╱０９　１８╱９－２４╱９　２２╱１０
　　　　　　　　　　　　　供股價２８仙
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：以各公司最新公布為準　　

　表列１個月內藍籌股除息日期：　

　藍籌股（編號）　　　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　除淨日期　　
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　匯豐控股（００００５）　　　第二次中期息１０美仙，可以股代息　　１５╱０８
　恆生銀行（０００１１）　　　第二次中期息１﹒４元　　　　　　　　１６╱０８
　港鐵公司（０００６６）　　　中期息２５仙，可以股代息　　　　　　２１╱０８
　中國旺旺（００１５１）　　　末期息２﹒４１美仙　　　　　　　　　２２╱０８
　　　　　　　　　　　　　　　特別股息０﹒４８美仙　　　　　　　　２２╱０８
　九倉置業（０１９９７）　　　中期息１﹒１元　　　　　　　　　　　２２╱０８
　萬洲國際（００２８８）　　　中期息５仙　　　　　　　　　　　　　２６╱０８
　港交所　（００３８８）　　　中期息３﹒７２元，可以股代息　　　　２７╱０８　
　電能實業（００００６）　　　中期息７７仙　　　　　　　　　　　　２９╱０８
　中移動　（００９４１）　　　中期息１﹒５２７元　　　　　　　　　２９╱０８
　長江基建（０１０３８）　　　中期息６８仙　　　　　　　　　　　　３０╱０８
　長和　　（００００１）　　　中期息８７仙　　　　　　　　　　　　０２╱０９
　中電控股（００００２）　　　第二期中期息６３仙　　　　　　　　　０２╱０９
　長實集團（０１１１３）　　　中期息５２仙　　　　　　　　　　　　０２╱０９
　創科實業（００６６９）　　　中期息４５仙　　　　　　　　　　　　０３╱０９　
　太古Ａ　（０００１９）　　　中期息１﹒３５元　　　　　　　　　　０４╱０９
　恆隆地產（００１０１）　　　中期息１７仙　　　　　　　　　　　　１０╱０９
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｅｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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