美債息倒掛拖累美股，港股跟跌低開３５６點報２４９４５點

《經濟通通訊社１５日專訊》美國十年期債與兩年期債出現倒掛，市場資金向長債泊岸被視

為經濟衰退跡象，隔晚道指即挫八百點。港股方面則低開３５６點，其中騰訊（００７００）中

期多賺兩成半，惟投資者則沽貨離場低開近４％，另外貿易戰「風眼股」則繼續被拋售，萬洲

（００２８８）跌近３％，瑞聲（０２０１８）跌２﹒５％。恆生指數報２４９４５點，跌

３５６點或跌１﹒４１％，主板成交１９﹒７０億元。國企指數報９７４９點，跌１１６點或跌

１﹒１８％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒７８％，報５６﹒２元；港交所

（００３８８）跌１﹒７％，報２３１﹒２元；騰訊（００７００）跌３﹒８８％，報

３２６﹒８元；中移動（００９４１）升０﹒４８％，報６３元；友邦保險（０１２９９）跌

０﹒４１％，報７３元。



恆指十大跌幅股份表現如下：



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股（００７００） ３２６﹒８０元 跌３﹒８８％

萬洲國際（００２８８） ６﹒１７元 跌２﹒９９％

瑞聲科技（０２０１８） ３５﹒００元 跌２﹒５１％

吉利汽車（００１７５） １０﹒５０元 跌２﹒２３％

中生製藥（０１１７７） ８﹒８９元 跌１﹒９８％

恆隆地產（００１０１） １６﹒８４元 跌１﹒９８％

中石化 （００３８６） ４﹒５５元 跌１﹒９４％

九倉置業（０１９９７） ４３﹒９０元 跌１﹒９０％

匯豐控股（００００５） ５６﹒２０元 跌１﹒７８％

港交所 （００３８８） ２３１﹒２０元 跌１﹒７０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

