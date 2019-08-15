《盤後部署》利淡因素充斥市場，港股仍未脫離尋底格局

《經濟通通訊社１５日專訊》隔晚（１４日）美國十年期債息一度跌至１﹒６２３厘，低於

２年期債息的１﹒６３４厘，為１２年以來首次出現債息倒掛：加上貿易戰持續，即時引發市場

對美國經濟衰退的憂慮，拖累美股隔晚全線急瀉。港股今早受外圍拖累低開３５６點兼失守二萬

五關，未幾跌幅更一度最多擴至４０２點，低見２４８９９點，連續三日創逾七個月低。

隨著本地地產股強勢反彈，加上中資電訊股急漲，港股隨即由跌轉升，午後更最多反彈

２４９點，高見２５５５２點，最終全日走高１９３點或０﹒７６％，報２５４９５點。主板成

交９６６﹒４１億元，較昨日急增１５﹒１％。

國指收報９９０３點，升３７點或０﹒３８％。

Ａ股方面，上證綜指報２８１５，升６點或０﹒２４％。深成指報９００９，漲４３點或

０﹒４８％。兩市成交３９４０億元人民幣。



＊上月零售銷售增幅恐回落，美債息料繼續倒掛＊



美中貿易戰陰霾揮之不去，加深市場對經濟衰退的憂慮，資金加快流入債市及黃金避險，十

年期債息更是２００７年以來首次低過兩年期債息。由於２００８年為全球金融海嘯，令市場更

為擔心已經濟已步入衰退，在前車之鑑之下，美股投資者爭相沽貨，道指更大插８００點。美國

今晚亦有多項經濟數據出台，本港時間今晚八點半會公布７月份零售銷售數據，市場預期按月上

升０﹒３％，惟升幅低於六月的０﹒４％；７月核心零售銷售則料環比升０﹒４％，與前值相若

。另外，由於消費佔美國國內生產總值高達七成，若數據差過預期，債息恐繼續倒掛，從而拖累

美股表現。

雖然數據不理想下，聯儲局大有條件於下月再次減息，但據利率期貨數據顯示，９月及１０

月的減息機率早已高達百分之一百，故市場早已預計下月會減息。除非聯儲局發表更「鴿」的言

論，減息半厘的機率進一步上升，否則減息因素對環球股市的刺激作用不會很大。



＊貿戰及阿根廷危機影響，人民幣貶值壓力仍大＊



另一方面，隨著阿根廷現任總統馬克里於初選中失利，民粹主義反對派候選人暫時領先，匯

率與資本管制等政策會重新實施，令阿根廷股匯急挫，市場因而擔心新興市場風暴會蔓延至東南

亞及中國。事實上，中國經濟亦不太樂觀，昨日公布的經濟數據更令市場失望，７月規模以上工

業增加值按年升４﹒８％，低於預期增６％，創１７年來最低；７月社會消費品零售總額按年增

７﹒６％亦遜於預期。在貿易戰及阿根廷危機影響下，人民幣貶值壓力隨之加大，更可能升級為

中美貨幣戰，不利中港股市表現。

另外，本港政治風波亦同時影響港股其中一個主要因素，在內憂外患下，港股後市仍未見樂

觀，縱使之後藍籌公布的業績表現對辦，料難改變整體市場氣氛。走勢上，港股今日跌破二萬五

後，隨即有資金在低位博反彈，雖然成交明顯同時急增，但目前利淡因素充斥市場，可能是資金

趁反彈浪中沽貨離場，意味港股仍未脫離尋底格局，投資者仍不宜重注博反彈。（ｔｔ）

