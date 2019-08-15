《經濟通通訊社１５日專訊》美國國務院再次對香港發出旅遊警告，指由於香港出現內亂，
呼籲美國公民在香港境內活動時需要更加謹慎。
自今年６月以來香港一直發生示威活動，由於近期警方的清場行動愈趨暴力，引致示威者佔
領機場，昨日在香港機場管理局取得法庭臨時禁制令後，機場已恢復航班升降。
本月初，美國已經提升香港旅遊警示至二級，呼籲旅客在香港要特別提高警覺。（ｍｎ）（
ｚｚ）
15/08/2019 08:33
【修例風暴】美國再次對香港發出旅遊警告，敦促美國公民提高警惕
《經濟通通訊社１５日專訊》美國國務院再次對香港發出旅遊警告，指由於香港出現內亂，
呼籲美國公民在香港境內活動時需要更加謹慎。
自今年６月以來香港一直發生示威活動，由於近期警方的清場行動愈趨暴力，引致示威者佔
領機場，昨日在香港機場管理局取得法庭臨時禁制令後，機場已恢復航班升降。
本月初，美國已經提升香港旅遊警示至二級，呼籲旅客在香港要特別提高警覺。（ｍｎ）（
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