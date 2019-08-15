傳阿里巴巴因香港大型示威活動考慮推遲ＩＰＯ

《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述消息人士報道，阿里巴巴正在考慮推遲在香港上市

，因香港出現大規模示威活動。

消息人士表示，阿里巴巴一直努力於９月在香港上市，但過去兩個月香港爆發連串示威，導

致機場關閉兩日，並且出現大批武警在深圳集結的情況，令阿里巴巴重新考慮上市計劃。

阿里巴巴發言人拒絕對報道作出評論。

於７月時阿里巴巴通過「一拆八」的拆細股份方案，普通股數量將由目前的４０億股擴大至

３２０億股，外界料拆股是為阿里於９月到香港上市舖路，市傳集資額為１００億美元。（ｍｎ

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