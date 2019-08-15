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15/08/2019 11:18

【減息將至】特朗普：聯儲局貨幣政策是市場動盪元兇

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普認為聯儲局的貨幣政策是近期市場動盪的罪魁
禍首，目前全球市場對中美貿易戰以及近期美國經濟狀況愈來愈感到擔憂。
　　特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，去年加息４次顯示聯儲局行動得過快，現在要扭轉立場及
降低借貸成本已經非常遲。
　　聯邦基金利率期貨顯示，投資者目前預計聯儲局在今年餘下的三次會議上，每次都將減息２
５個點子，這將令指標聯邦基金利率目標區間降至１﹒２５％至１﹒５％。（ｍｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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