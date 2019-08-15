【減息將至】特朗普：聯儲局貨幣政策是市場動盪元兇

《經濟通通訊社１５日專訊》美國總統特朗普認為聯儲局的貨幣政策是近期市場動盪的罪魁

禍首，目前全球市場對中美貿易戰以及近期美國經濟狀況愈來愈感到擔憂。

特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，去年加息４次顯示聯儲局行動得過快，現在要扭轉立場及

降低借貸成本已經非常遲。

聯邦基金利率期貨顯示，投資者目前預計聯儲局在今年餘下的三次會議上，每次都將減息２

５個點子，這將令指標聯邦基金利率目標區間降至１﹒２５％至１﹒５％。（ｍｎ）

