【修例風暴】日本外務省對香港發出旅遊警示，９７年回歸以來首次

《經濟通通訊社１５日專訊》日本外務省對香港發出旅遊警示，屬四級制下最低一級，是

１９９７年香港回歸中國以來首次。

外務省指出香港衝突情勢可能升級，呼籲日本國民注意安全。由於示威活動範圍已擴大到機

場及部分觀光景點，估計混亂情勢可能持續，提醒國民應避免前往可能有危險的地方。（ｍｎ）

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