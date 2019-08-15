【華為風波】據報華為技術人員協助非洲政府監控國內政治對手

《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述消息人士報道，華為利用在非洲市場的主導地位，

在非洲市場銷售政府用於數據監控及審查的安全工具。

據悉，華為技術人員協助烏干達及贊比亞洲政府監視政治對手，包括截獲政治對手的加密通

訊及社交媒體，並使用手機數據追蹤他們的下落。

不過報道稱，未有證據證明中國政府在非洲從事間諜活動，亦沒有發現華為在中國的高層知

悉、指揮或批准上述行為。（ｍｎ）

