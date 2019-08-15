  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/08/2019 13:04

【華為風波】據報華為技術人員協助非洲政府監控國內政治對手

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述消息人士報道，華為利用在非洲市場的主導地位，
在非洲市場銷售政府用於數據監控及審查的安全工具。
　　據悉，華為技術人員協助烏干達及贊比亞洲政府監視政治對手，包括截獲政治對手的加密通
訊及社交媒體，並使用手機數據追蹤他們的下落。
　　不過報道稱，未有證據證明中國政府在非洲從事間諜活動，亦沒有發現華為在中國的高層知
悉、指揮或批准上述行為。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道15/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊320元可博反彈
生財有道15/08/2019
【新居屋】新一期居屋攪珠有結果! 頭10個號碼係...
生財有道15/08/2019
香港有幾膠？民間與企業齊「走塑」
國際動態15/08/2019
英美商臨時貿協 脫歐翌日即啟動
生財有道14/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：舜宇站穩百元還看貿易戰
FOCUS14/08/2019
【FOCUS】推遲加稅商品不足兩成 三大新「震源」需留意
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金