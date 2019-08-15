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即市新聞

15/08/2019 18:10

《台股攻略－馮偉明》美股急跌，台股低位博反彈

　　《台股攻略》美國四大指數下跌，道瓊指數更暴跌８００點，引發市場恐慌。受美股拖累，
台股今日（１５日）開市後即失守１０３００點關卡，權值及高價股亦同步走跌。港股下午由跌
轉升，帶動台股跌幅收窄，台股終場跌１００﹒６點，收１０３２７﹒１３點，成交金額為新台
幣１２１７﹒２５億元。
　　蘋概三王今日開低走低，跌超過１％，高價股今日亦下挫，精測因先前漲多，今日維持修正
態勢，跌超過２％。個股方面，航運、電子及半導體等皆成淡友目標。航運類股中，萬海盤中跌
逾半根停板，台灣高鐵跌超過４％，中航、陽明及榮運等也有近２％的跌幅。電子類股方面，台
表科跌超過５％，英業達帶量持續向下修正。電子類股中，京元電及華通受惠獲利，股價逆勢上
揚，漲逾半根停板。水泥類股在嘉泥帶頭下逆勢走強，升超過２％，亞泥升近２％，惟台泥及信
大等因向上力道較弱而走跌。
　　台股受全球經濟不確定因素影響，資金開始轉往避險基金，導致承接力道不足，投資者宜多
留意持續的回吐壓力。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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