《台股攻略－馮偉明》美股急跌，台股低位博反彈

《台股攻略》美國四大指數下跌，道瓊指數更暴跌８００點，引發市場恐慌。受美股拖累，

台股今日（１５日）開市後即失守１０３００點關卡，權值及高價股亦同步走跌。港股下午由跌

轉升，帶動台股跌幅收窄，台股終場跌１００﹒６點，收１０３２７﹒１３點，成交金額為新台

幣１２１７﹒２５億元。

蘋概三王今日開低走低，跌超過１％，高價股今日亦下挫，精測因先前漲多，今日維持修正

態勢，跌超過２％。個股方面，航運、電子及半導體等皆成淡友目標。航運類股中，萬海盤中跌

逾半根停板，台灣高鐵跌超過４％，中航、陽明及榮運等也有近２％的跌幅。電子類股方面，台

表科跌超過５％，英業達帶量持續向下修正。電子類股中，京元電及華通受惠獲利，股價逆勢上

揚，漲逾半根停板。水泥類股在嘉泥帶頭下逆勢走強，升超過２％，亞泥升近２％，惟台泥及信

大等因向上力道較弱而走跌。

台股受全球經濟不確定因素影響，資金開始轉往避險基金，導致承接力道不足，投資者宜多

留意持續的回吐壓力。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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