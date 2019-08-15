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即市新聞

15/08/2019 10:50

本地地產股反彈，恒指低開高走現升８８點報２５３６９點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美股隔晚（１４日）大幅下挫８００點，主要受到債息倒掛因
素影響，港股今早亦受拖累低開逾二百點，惟中資電訊股造好帶動大市氣氛，聯通（７６２）獲
大行唱好後急升近５％。
　　另外，本地地產股亦有資金低撈，新世界（０００１７）、信置（０００８３）升近５％及
３％。現時，恆生指數報２５３９０點，上升８８點或上升０﹒３５％，主板成交４０１﹒５８
億元。國企指數報９８７６點，上升１０點或上升０﹒１％。
　　內地Ａ股下挫，上證綜指報２７９３點，下跌１４點或下跌０﹒５３％，成交
８５１﹒７８億元人民幣。深成指報８９１７點，下跌４９點或下跌０﹒５５％，成交
１０７６﹒９５億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒１７％，報５６﹒５５元；港交所（００３８８）
升１﹒１９％，報２３８元；騰訊（００７００）跌２﹒０６％，報３３３元；中移動
（００９４１）升１﹒６７％，報６３﹒７５元；友邦（０１２９９）升１﹒５％，報７４﹒４
元。

　　表列十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國聯通（００７６２）　　　７﹒４２元　　　升５﹒２５％
　　新世界　（０００１７）　　　９﹒５４元　　　升４﹒９５％
　　港鐵公司（０００６６）　　４６﹒８０元　　　升３﹒３１％
　　新地　　（０００１６）　１１１﹒４０元　　　升２﹒８６％
　　信和置業（０００８３）　　１１﹒３２元　　　升２﹒７２％

　　領展　　（００８２３）　　８９﹒１０元　　　升２﹒５９％
　　九倉置業（０１９９７）　　４５﹒８０元　　　升２﹒３５％
　　恆基地產（０００１２）　　３６﹒８０元　　　升２﹒０８％
　　友邦保險（０１２９９）　　７４﹒６５元　　　升１﹒８４％
　　恆隆地產（００１０１）　　１７﹒４８元　　　升１﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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