《談國論企－黎偉成》須緩解經濟７月份似生下行壓力

《談國論企》中國的多個主要經濟環節於２０１９年７月份出現不同程度的增長放緩新態勢

，特別是規模以上工業增加值及社會消費零售總額的增幅有明顯回落，在一定程度意味內需減弱

和美國對華所挑起貿易戰漸生壓力，實體經濟似有下行的壓力，政府宜進一步強化減稅降費、刺

激以供給側為主的內需和適度定向加大信貸融資力度，確保經濟維持穩中有進的發展和成長。



＊美對華挑貿戰似衍生一定的負面劣效＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，顯示多個主要經濟經濟環節呈現頗不少需要注意甚

至急待解決的新問題，特別需要關注者為（一）屬於經濟主要命脈的規模以上工業增加值，於

２０１９年７月份同比實際增長僅為４﹒８％，不僅較對上一個月所增的６﹒３％，環比大幅回

落１﹒５個百分點，亦比２０１８年７月份的６％升幅低１﹒２個百分點，為全面性的大幅倒退

。從主要行業的增加值看，規模以上工業增加值之所以急轉直下，乃受困於：（１）通用設備製

造業生產同比增長僅０﹒７％，較６月份略增２﹒６％明顯下跌１﹒９個百分點；（２）專用設

備製造業所增的４％，亦比６月份的５﹒３％升幅少增１﹒３個百分點；（３）計算機、通訊和

其他電子產品生產同比增６﹒１％，環比更是大幅下跌４﹒３個百分點；（４）電氣機械和器材

製造業少增２﹒８個百分點至７﹒６％等，都是屬於高增值、高技術的裝備製造業，而這正正是

受到美國對華挑起貿戰要打壓的行業。

但（二）全國固定資產投資２０１９年１－７月份累計３４﹒８９２萬億元，同比增長

５﹒７％，相對於１－６月份所增５﹒８％環比只是稍減０﹒１個百分點，但較２０１８年１－

７月份的５﹒５％升幅仍然增加０﹒２個百分點，反映出固投仍然保持相對良性的發展勢頭。

由是政府不僅止對半導體等行業作出稅項上的優惠，亦宜考慮推而廣之，即使財稅收入可能

有所縮減，但合理有度的支持企業，加挺經濟穩中有進發展，所衍生的稅收反而不一定如一般預

期之大。

另一個需要關注之處，當然是（三）社會消費品零售，亦有需要加以緩解之處，因此項之總

額於２０１９年７月份所達３﹒３０７萬億元７﹒６％，相對於１－６月份的９﹒８％升幅，環

比大幅回落２﹒２個百分點，和較２０１８年７月份所增的８﹒８％亦明顯少增１﹒２個百分點

，屬全面回落之劣態。

最是重要者，為（Ｉ）高消費項目明顯回落，包括（ｉ）金銀珠寶的銷售額１７５億元同比

滅少１﹒６％，而６月份之數２１８億元尚增７﹒８％；（ｉｉ）化妝品銷售額２０２億元同比

增長９﹒４％，較６月份２６５億元所飆升的２２﹒５％，明顯減少１３﹒１個百分點。

此當與消費者對經濟前景預期有所轉淡之況有關。



＊中國仍須積極採財稅政策保經濟穩增有進＊



尤其是（四）國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的

最新資料，製造業採購經理指數在２０１９年７月份所達的４９﹒７，較６及５月份的４９﹒４

高０﹒３個百分點，即使為連續三個月皆處收縮之態，但這是緊隨４月份５０﹒１和３月份

５０﹒５之後的２０１９年第三位，且距５０咫尺之遙，可以接受。即使如此，此數仍然處於臨

界點５０以下的輕微收縮水平，有待改善。

（五）尚可者為工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）於２０１９年７月份同比再度出現收縮，環

比更是三連跌，和止住二連急升之態，主要受惠於燃料動力、有色金屬材料及電線類、建築等類

別的生產資料購進價格皆跌，而生活資料亦環比零增長，有助於緩和居民消費價格ＣＰＩ所受鮮

果、豬肉漲價之壓。

美國對華掀貿易促中國得反制加徵輸入的美國貨關稅和提升稅率，暫時未有引致進口通脹，

其中原因為中國政府採取合理、適當的措施穩定通貨價格，確保實體經濟穩中有進發展。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

