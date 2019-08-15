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即市新聞

15/08/2019 09:22

《異動股》騰訊中期多賺兩成半，惟受累外圍現挫近４％暫最差藍籌

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美債息倒掛惹經濟衰退憂慮，美股隔晚（１４日）全線急瀉，
騰訊（００７００）現價下跌３﹒８８％，報３２６﹒８元，暫跌幅最大藍籌；成交約１６０萬
股，涉資５﹒２４億元。
　　騰訊昨日收市後公布截至６月底止上半年業績，中期純利為５１３﹒４６億元（人民幣．下
同），按年升２５％。上半年每股基本盈利為５﹒４２７元，不派中期股息。
　　首六個月收入為１７４２﹒８６億元，按年升１８％。毛利升１０％至７８９億元，經營盈
利升２２％至６４２﹒６３億元。
　　單計第二季，純利２４１﹒３６億元，按年升３５％，勝市場預期，按季跌１１％。第二季
每股基本盈利２﹒５５元。
　　次季收入為８８８﹒２１億元，按年升２１％，按季升４％。經營盈利２７５﹒２１億元，
按年升２６％，按季則跌２５％。
　　騰訊績後獲多間大行降目標價，大和將目標價由４２５元調低至４２０元，維持買入評級。
摩通將目標價由４６０元調低至４５０元，維持增持評級。
　　現時，恆生指數報２４９４５，下跌３５６點或下跌１﹒４１％，主板成交１９﹒７０億元
。國企指數報９７４９，下跌１１６點或下跌１﹒１８％。
　　上證綜指報２７６２，下跌４６點或下跌１﹒６６％，成交２８﹒２４億元人民幣。
　　深成指報８７７９，下跌１８６點或下跌２﹒０８％，成交３５﹒４６億元人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　５６﹒２０元　　　下跌１﹒７８％
　　港交所　（００３８８）　　２３１﹒２０元　　　下跌１﹒７０％
　　建設銀行（００９３９）　　　　５﹒５５元　　　下跌１﹒６０％
　　中國移動（００９４１）　　　６３﹒００元　　　上升０﹒４８％
　　友邦保險（０１２９９）　　　７３﹒００元　　　下跌０﹒４１％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　４﹒８８元　　　下跌０﹒６１％
　　中國平安（０２３１８）　　　８５﹒９０元　　　下跌１﹒１５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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