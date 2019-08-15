《異動股》騰訊中期多賺兩成半，惟受累外圍現挫近４％暫最差藍籌

《經濟通通訊社１５日專訊》美債息倒掛惹經濟衰退憂慮，美股隔晚（１４日）全線急瀉，

騰訊（００７００）現價下跌３﹒８８％，報３２６﹒８元，暫跌幅最大藍籌；成交約１６０萬

股，涉資５﹒２４億元。

騰訊昨日收市後公布截至６月底止上半年業績，中期純利為５１３﹒４６億元（人民幣．下

同），按年升２５％。上半年每股基本盈利為５﹒４２７元，不派中期股息。

首六個月收入為１７４２﹒８６億元，按年升１８％。毛利升１０％至７８９億元，經營盈

利升２２％至６４２﹒６３億元。

單計第二季，純利２４１﹒３６億元，按年升３５％，勝市場預期，按季跌１１％。第二季

每股基本盈利２﹒５５元。

次季收入為８８８﹒２１億元，按年升２１％，按季升４％。經營盈利２７５﹒２１億元，

按年升２６％，按季則跌２５％。

騰訊績後獲多間大行降目標價，大和將目標價由４２５元調低至４２０元，維持買入評級。

摩通將目標價由４６０元調低至４５０元，維持增持評級。

現時，恆生指數報２４９４５，下跌３５６點或下跌１﹒４１％，主板成交１９﹒７０億元

。國企指數報９７４９，下跌１１６點或下跌１﹒１８％。

上證綜指報２７６２，下跌４６點或下跌１﹒６６％，成交２８﹒２４億元人民幣。

深成指報８７７９，下跌１８６點或下跌２﹒０８％，成交３５﹒４６億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ５６﹒２０元 下跌１﹒７８％

港交所 （００３８８） ２３１﹒２０元 下跌１﹒７０％

建設銀行（００９３９） ５﹒５５元 下跌１﹒６０％

中國移動（００９４１） ６３﹒００元 上升０﹒４８％

友邦保險（０１２９９） ７３﹒００元 下跌０﹒４１％

工商銀行（０１３９８） ４﹒８８元 下跌０﹒６１％

中國平安（０２３１８） ８５﹒９０元 下跌１﹒１５％

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