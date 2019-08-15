《異動股》中聯通績後獲大行唱好，現逆市飆逾半成暫最佳藍籌

《經濟通通訊社１５日專訊》中聯通（００７６２）現價升５﹒３９％，報７﹒４３元，收

復１０天線（７﹒２２６元）；成交約４０９５萬股，涉資２﹒９８億元，暫為最佳表現藍籌。

瑞信最新發表報告，將中聯通評級由中性上調至跑贏大市，目標價維持８﹒５５元。摩通亦

上調其目標價由１１﹒５元增至１２元，評級維持增持。

中聯通昨日（１４日）收市後公布業績，截至今年６月底止中期純利６８﹒７７億元人民幣

，按年升１６﹒３２％，每股基本盈利０﹒２２元人民幣，不派中期股息。期內，收入

１４４９﹒５４億元人民幣，按年跌２﹒７８％；稅前利潤８７﹒４億元，按年升

１１﹒７８％。

中聯通董事長兼首席執行官王曉初在業績記者會上表示，集團全年總資本開支預算繼續維持

５８０億元人民幣不變，當中５Ｇ的資本開支佔８０億元人幣，雖然今年的資本開支較去年的

４８０億元人幣增加約１００億元，但他指資本開支的增加不會影響派息，派息比率主要根據盈

利表現。

現時，恆生指數報２５２３８，跌６４點或跌０﹒２５％，主板成交３０７﹒５１億元。國

企指數報９８４６，跌１９點或跌０﹒２０％。

上證綜合指數報２７８５跌２３點或跌０﹒８５％，成交６９１﹒４５億元人民幣。

深證成份指數報８８８１，跌８５點或跌０﹒９５％，成交８８７﹒０７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中通服 （００５５２） ４﹒９２０元 跌０﹒２０％

中國電信（００７２８） ３﹒４８０元 升２﹒３５％

中國聯通（００７６２） ７﹒４３０元 升５﹒３９％

中興通訊（００７６３） １８﹒３００元 跌６﹒３５％



中國鐵塔（００７８８） １﹒８１０元 跌３﹒２１％

中國移動（００９４１） ６３﹒４００元 升１﹒１２％

協同通信（０１６１３） ０﹒０６３元 無升跌

南方通信（０１６１７） ４﹒３８０元 跌０﹒４５％

京信通信（０２３４２） １﹒７１０元 跌０﹒５８％

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（ｙｋ）

