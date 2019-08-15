  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/08/2019 17:50

【紓困措施】財爺派糖開支１９１億，一文睇晒七項紓民困措施

　　《經濟通通訊社１５日專訊》財政司司長陳茂波公布，為應對極具挑戰的內外經濟環境，因
此推出一系列措施，以撐企業，尤其是中小企，保就業，以及減輕市民的生活負擔。該一系列支
援企業和減輕市民生活負擔的措施未計及工程開支，預計約為１９１億元。
　　一系列紓民困措施包括政府減免薪俸稅的比例由７５％增至１００％全額豁免，上限２萬元
，亦為每個電力住宅用戶戶口提供一次性２０００元的電費補貼；另外，領取各項社會保障金額
的人士，可額外獲發一個月的援助金額。

表列紓民困七項重要措施：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１﹒將２０１８╱１９課稅年度內的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的稅務寬免百分比，由本年
　　財政預算案建議的７５％增至１００％，每宗個案上限維持２萬元，預計１４３萬人受惠，
　　涉１８﹒４億元。

２﹒向領取社會保障金額的人士，額外發放相當於一個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活
　　津貼或傷殘津貼。在職家庭津貼及以個人為單位的鼓勵就業交通津貼，亦會作相若安排，涉
　　４０億元。

３﹒在２０１９╱２０學年，為本港的幼稚園、小學及中學日校學生提供每人２５００元的津貼
　　，料超過９０萬學生可受惠，涉２３億元。

４﹒為房委會及房協公共租住單位的較低收入住戶代繳一個月租金，涉１４億元。

５﹒為每個電力住宅用戶戶口提供一次性２０００元的電費補貼，料超過２７０萬戶受惠，涉
　　５６億元。

６﹒邀請關愛基金考慮為非公屋住戶和未領取綜援的低收入家庭（Ｎ無人士）提供一次過生活津
　　貼。

７﹒房委會、機場管理局、建造業議會、科技園及數碼港亦正制訂相關寬免措施，具體措施將由
　　相關機構另行公布。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｂｉ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道15/08/2019
【紓困措施】財爺「派糖」開支191億 一文睇晒七項措施
生財有道15/08/2019
【ＱＱ績後】股王遭多家大行降目標價 大和：被拋售時為吸納時機
FOCUS15/08/2019
【FOCUS】倒掛衰退論真真假假 人幣資產未宜太看淡
生財有道15/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊320元可博反彈
生財有道15/08/2019
【新居屋】新一期居屋攪珠有結果! 頭10個號碼係...
生財有道15/08/2019
香港有幾膠？民間與企業齊「走塑」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金