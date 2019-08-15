【紓困措施】財爺派糖開支１９１億，一文睇晒七項紓民困措施

《經濟通通訊社１５日專訊》財政司司長陳茂波公布，為應對極具挑戰的內外經濟環境，因

此推出一系列措施，以撐企業，尤其是中小企，保就業，以及減輕市民的生活負擔。該一系列支

援企業和減輕市民生活負擔的措施未計及工程開支，預計約為１９１億元。

一系列紓民困措施包括政府減免薪俸稅的比例由７５％增至１００％全額豁免，上限２萬元

，亦為每個電力住宅用戶戶口提供一次性２０００元的電費補貼；另外，領取各項社會保障金額

的人士，可額外獲發一個月的援助金額。



表列紓民困七項重要措施：

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１﹒將２０１８╱１９課稅年度內的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的稅務寬免百分比，由本年

財政預算案建議的７５％增至１００％，每宗個案上限維持２萬元，預計１４３萬人受惠，

涉１８﹒４億元。



２﹒向領取社會保障金額的人士，額外發放相當於一個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活

津貼或傷殘津貼。在職家庭津貼及以個人為單位的鼓勵就業交通津貼，亦會作相若安排，涉

４０億元。



３﹒在２０１９╱２０學年，為本港的幼稚園、小學及中學日校學生提供每人２５００元的津貼

，料超過９０萬學生可受惠，涉２３億元。



４﹒為房委會及房協公共租住單位的較低收入住戶代繳一個月租金，涉１４億元。



５﹒為每個電力住宅用戶戶口提供一次性２０００元的電費補貼，料超過２７０萬戶受惠，涉

５６億元。



６﹒邀請關愛基金考慮為非公屋住戶和未領取綜援的低收入家庭（Ｎ無人士）提供一次過生活津

貼。



７﹒房委會、機場管理局、建造業議會、科技園及數碼港亦正制訂相關寬免措施，具體措施將由

相關機構另行公布。

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（ｂｉ）

