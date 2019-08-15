【駐滬專電】上海票交所創設標準化票據，首期規模最高達５億人幣

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海票據交易所發布公告稱，為加大對中

小金融機構流動性支持，上海票交所創設標準化票據。

首期標準化票據基礎資產為錦州銀行承兌的已貼現商業匯票，到期日分布在１１月１４日至

１９日之間，規模不超過５億元人民幣。

標準化票據類似於票據ＡＢＳ，是指由存托機構歸集一些核心信用要素相似、期限相近的票

據，組建基礎資產池，進行現金流重組後，以入池票據的兌付現金流為償付支持而創設的，面向

銀行間市場的憑證。

