【駐滬專電】上海推４０條措施促進服務業開放

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１５日上海專電》上海市日前發布《新一輪服務業擴大開放

若干措施》，推出４０條擴大開放舉措，既有放寬服務業外資市場的准入限制，減少對外資投資

企業開展業務的限制，又有擴大跨境服務貿易領域開放的措施。

在放寬市場准入方面，《措施》提出，要進一步放寬外商在滬設立投資性公司的申請條件，

降低對外國投資者資產總額的要求，取消對外國投資者已設立企業的數量要求；探索允許設立外

商獨資演出經紀機構，並在全國範圍內提供服務；探索允許外商獨資旅行社試點經營中國公民出

境旅遊業務（赴台除外）；探索在特定園區及自貿區保稅區內，允許外商有條件投資音像製品製

作業務。

同時，支持上海郵輪口岸出境和進境免稅店增加銷售商品品類和擴大經營規模；加大對境外

旅客購物離境退稅支持力度，擴大離境退稅商品範圍，爭取放寬退稅代理機構資質條件。允許企

業經資質備案，在未獲得原廠授權情況下，申請二手車出口許可證；推進跨境電子商務綜合試驗

區建設，允許跨境電商零售出口採取「清單核放、匯總統計」方式辦理報關手續等。

在助力上海科創中心建設方面，《措施》提出，上海將試點建設數字貿易交易促進平台，拓

展數字版權確權、估價和交易流程服務功能；研究設立數字貿易跨境服務功能區，允許符合條件

的境外數字貿易企業提供數字貿易增值服務。



＊擴大合格境內機構投資者主體資格範圍＊



《措施》又指出，要將合格境內機構投資者主體資格範圍，擴大至境內外機構在本市發起設

立的投資管理機構；大力發展綠色信貸，開展銀行業存款類金融機構綠色信貸業績評價；為跨境

貿易提供人民幣融資服務；支持擴大知識產權質押融資，探索推動無形資產融資租賃；加快大宗

商品現貨市場建設，支持金融機構為大宗商品現貨提供相關金融服務等。

安信證券研究報告指出，上海自貿區將深化電信、教育、醫療、文化、金融、製造業等重點

領域開放。率先在上海自貿試驗區取消商用車、乘用車外資股比限制，率先試點取消證券公司、

證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資股比限制，爭取持牌金融機構新型金融業務牌

照率先落地。在擴大開放上繼續發揮試驗田的作用。

