《午市前瞻》港股突然跌轉升屬技術性反彈，短期阻力位在二萬六關

《經濟通通訊社１５日專訊》受美債息倒掛拖累下，隔晚道指急瀉八百點，港股今早低開逾

三百點失守二萬五關後，跌幅擴大低見２４８９９點，但本地地產股及中資電訊股有資金撈底，

撐起大市表現，港股低開後「轉燈」高走，曾反升１３３點至２５４３５點，惟中午收市前未能

穩守高收。最終恆指午收報２５２５９點，跌４２點或跌０﹒１７％，主板成交５４８﹒６２億

元。國企指數午收報９８４０點，跌２５點或跌０﹒２６％

內地股Ａ隨環球股市下挫，上證綜指半日報２７９１點，跌１７點點或跌０﹒６２％。深證

成份指數報８９０１點，跌６５點或跌０﹒７３％，兩市合共成交２２５９﹒２２億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）今日除息，中午跌１﹒７％報５６﹒２５元；港交所

（００３８８）跌０﹒２６％，報２３４﹒６元，市傳阿里巴巴考量推遲在港第二上市；騰訊（

００７００）放榜後股價回吐，跌２﹒９４％，報３３０元；中移動（００９４１）獲野村唱好

，午收升３﹒０３％報６４﹒６元；友邦保險（０１２９９）升０﹒８９％，報７３﹒９５元。



＊本地地產股現鑊氣炒高，中資電訊有大行唱好＊



美銀美林發表上日報告表示，在未來土地規劃中，農田和棕地改用似乎是最直接的選擇，有

可能發展商被要求配合較大規模的公共住房收地計劃。消息令本地地產股先跌後回升，恆基地產

（０００１２）升１﹒９４％，報３６﹒７５元；新地（０００１６）漲２﹒１２％，報

１１０﹒６元；新世界（０００１７）急升４﹒９５％，報９﹒５４元；恆隆地產

（００１０１）升１﹒１６％，報１７﹒３８元；長實集團（０１１１３）升０﹒８％，報

５０﹒５５元。

隨著５Ｇ商用日子到來，有大行紛紛發表報告造好，瑞信將中聯通（００７６２）評級由中

性上調至跑贏大市，半日股價升６﹒８１％，報７﹒５３元，為升幅最大恆指成分股；大行野村

發表研究報告，維持中移動買入評級，目標價維持９０元，中移動午收升３﹒０３％報６４﹒６

元。中國電信（００７２８）漲３﹒５３％，報３﹒５２元。中國鐵塔（００７８８）則跌

３﹒２１％，報１﹒８１元。

市場憂慮經濟衰退，資金流入黃金避險，現貨金現升破１５２０美元關口，連帶黃金類股份

造好，山東黃金（０１７８７）升３﹒８７％，報２０﹒１５元；招金礦業（０１８１８）升１

﹒３％，報１０﹒９元；中國黃金（０２０９９）升０﹒７４％，報９﹒５１元；靈寶黃金（０

３３３０）升５％，報１﹒６８元。壇金礦業（００６２１）跌２﹒７％，報０﹒０３６元。



＊美延期關稅非讓步拖累出口股，央行再放ＭＬＦ內銀升＊



美國國家貿易委員會主任納瓦羅表示，美國推遲徵收關稅是為了尋求中國做出讓步是完全錯

誤的想法，主要是為了減輕對美國企業造成的影響。出口股受壓，敏實集團（００４２５）跌１

﹒１４％，報１９﹒０８元；創科實業（００６６９）業績公布股價跌３﹒６４％，報

５２﹒９５元；耐世特（０１３１６）挫７﹒３８％，報６﹒０２元；敏華（０１９９９）跌０

﹒２９％，報３﹒４２元；申洲國際（０２３１３）跌１﹒９７％，報１０４﹒３元。

中美貿易戰前未明，「風眼股」個別走，萬洲（００２８８）跌３﹒９３％，報６﹒１１元

，為跌幅最大恆指成分股；舜宇光學（０２３８２）升０﹒１１％，報９４﹒０５元；瑞聲（０

２０１８）跌０﹒５６％，報３５﹒７元。

人民銀行開展４０００億元１年期ＭＬＦ操作，中標利率３﹒３％，與前次相同。今日有

３８３０億元人民幣１年期ＭＬＦ到期。刺激內銀股今日有資金追捧，建設銀行（００９３９）

升０﹒８９％，報５﹒６９元；工商銀行（０１３９８）升０﹒６１％，報４﹒９４元；

農業銀行（０１２８８）升１％，報３﹒０２元；交通銀行（０３３２８）升０﹒３８％，報５

﹒２７元；中國銀行（０３９８８）升０﹒６７％，報３元。

騰訊純利雖然維持升幅，惟今日股價仍呈回吐，拖累其他手遊股表現，創夢天地

（０１１１９）跌２﹒８２％，報４﹒１４元；第七大道（００７９７）跌２﹒８２％，報

１﹒７２元；天鴿互動（０１９８０）跌２﹒２９％，報１﹒７１元；網龍（００７７７）跌４

﹒６５％，報１９﹒８８元。ＩＧＧ（００７９９）逆市升０﹒１８％，報５﹒６４元。



＊麥嘉嘉：本地地產股及中資電訊兩板值博空間不大＊



大市今早一度跌逾４００點後反彈，是否意味資金突然流入本港，獨立股評人麥嘉嘉對

《經濟通通訊社》表示，美國債息出現倒掛令投資者擔心經濟衰退，目前日圓表現造好，現貨金

升破１５２０美元關口，種種跡象顯示資金尋找避險產品。她認為，港股今日由低回升，純粹屬

於一種技術性反彈，由於目前恆指ＲＳＩ跌入超賣區，不排除資金進行短線博反彈活動，預料短

期阻力位會在２６０００左右，投資者可考慮作出短線博升部署，目前底部支持位約２４８００

點。

今日本地地產股有資金撈底，麥嘉嘉認為，該板塊同樣屬技術性反彈，由於早前股價「跌到

殘」，所以有資金作短線部署。但考慮到數個負面因素，包括樓市第三至四季較為看淡、本港政

治因素及銀行的按揭收緊下，她認為現時入手地產股值博率不高。

另外，今日聯通（００７６２）股價大幅抽升，主要由於市場早前忽略了５Ｇ牌照因素，目

前可能是追落後的情況，她認為聯通阻力位會在７﹒８元左右，正股上升水位不太高，除非作衍

生工具操作，否則值博空間亦同樣不大。（ｕｌ）

