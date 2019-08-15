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即市新聞

15/08/2019 16:55

《美元走勢－羅明立》美元走勢相對較強，歐元下望１﹒１０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒０３　　　１０５﹒７１　　　１０５﹒７５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１５３　　　１﹒１１３８　　　１﹒１１３９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２０６４　　　１﹒２０４９　　　１﹒２０５４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７４３　　　０﹒９７２４　　　０﹒９７２８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６４　　　７﹒８３０３　　　７﹒８４５０

　　《美元走勢》內地昨日（１４日）公布多項數據都不及市場預期，７月工業生產按年增長
４﹒８％，增幅不及市場預期的６％，是２００２年２月以來最低。同期，內地零售銷售按年增
加７﹒６％，增幅不及市場預期的８﹒６％，亦較前值大幅回落２﹒２個百分點。反映貿易爭端
影響正由製造業擴大至零售行業，加劇市場對內地及全球經濟前景的擔憂。
　　對經濟的憂慮在美國市時段反映在美國債市上。美國２年債息水平高於１０年債息，出現孳
息率倒掛。而過去５０年５次出現這情況往後美國經濟均出現衰退情況，不過，前任美聯儲主席
耶倫表示，由於經濟環境的不同，這次倒掛後出現衰退的機率不太高。歐元區第二季ＧＤＰ經修
正後維持按季只微弱增長０﹒２％，按年增幅則為１﹒１％。最為市場憂慮是德國的第二季
ＧＤＰ按季比下跌０﹒１％，而按年比也只有０﹒４％增長，較第一季的０﹒９％增長減半有多
，若第三季繼續收縮，技術上將進入衰退。。
　　孳息率倒掛加上中國及德國經濟疲弱，加深市場對未來環球經濟前景憂慮，昨晚美股道指大
跌８００點。美元匯市因市場風險上升而受到支持，美匯市場昨日升超過９８水平，今早
（１５日）在９７﹒９附近上落。歐洲經濟疲弱，加上英國脫歐風險，使歐元匯價昨晚失支持。
今早歐元兌美元主要在１﹒１１４０水平上落。相對走勢較強的美元，歐元呈向下趨勢，並下望
１﹒１０水平。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０６﹒００　　　１０４﹒５０　　　１０６﹒５０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１２００　　　１﹒１１００　　　１﹒１２６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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