《美元走勢－羅明立》美元走勢相對較強，歐元下望１﹒１０

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒０３ １０５﹒７１ １０５﹒７５

歐元╱美元 １﹒１１５３ １﹒１１３８ １﹒１１３９

英鎊╱美元 １﹒２０６４ １﹒２０４９ １﹒２０５４

美元╱瑞郎 ０﹒９７４３ ０﹒９７２４ ０﹒９７２８

美元╱港元 ７﹒８４６４ ７﹒８３０３ ７﹒８４５０



《美元走勢》內地昨日（１４日）公布多項數據都不及市場預期，７月工業生產按年增長

４﹒８％，增幅不及市場預期的６％，是２００２年２月以來最低。同期，內地零售銷售按年增

加７﹒６％，增幅不及市場預期的８﹒６％，亦較前值大幅回落２﹒２個百分點。反映貿易爭端

影響正由製造業擴大至零售行業，加劇市場對內地及全球經濟前景的擔憂。

對經濟的憂慮在美國市時段反映在美國債市上。美國２年債息水平高於１０年債息，出現孳

息率倒掛。而過去５０年５次出現這情況往後美國經濟均出現衰退情況，不過，前任美聯儲主席

耶倫表示，由於經濟環境的不同，這次倒掛後出現衰退的機率不太高。歐元區第二季ＧＤＰ經修

正後維持按季只微弱增長０﹒２％，按年增幅則為１﹒１％。最為市場憂慮是德國的第二季

ＧＤＰ按季比下跌０﹒１％，而按年比也只有０﹒４％增長，較第一季的０﹒９％增長減半有多

，若第三季繼續收縮，技術上將進入衰退。。

孳息率倒掛加上中國及德國經濟疲弱，加深市場對未來環球經濟前景憂慮，昨晚美股道指大

跌８００點。美元匯市因市場風險上升而受到支持，美匯市場昨日升超過９８水平，今早

（１５日）在９７﹒９附近上落。歐洲經濟疲弱，加上英國脫歐風險，使歐元匯價昨晚失支持。

今早歐元兌美元主要在１﹒１１４０水平上落。相對走勢較強的美元，歐元呈向下趨勢，並下望

１﹒１０水平。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒００ １０４﹒５０ １０６﹒５０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１２００ １﹒１１００ １﹒１２６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

