【本港樓市】大潭道洋房４﹒４億沽，買家料為恒安國際執董施煌劍

根據土地註冊處資料顯示，大潭道４５號８號屋，以４﹒３８億元售出，實用面積４７５１

平方呎，花園面積１６１２平方呎，天台面積９９８平方呎，成交價４﹒３８億元，呎價

９２１９１元。登記買家為施煌劍，與恆安國際（０１０４４）執行董事同名，料為同一人。

《香港經濟日報》

