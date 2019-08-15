根據土地註冊處資料顯示，大潭道４５號８號屋，以４﹒３８億元售出，實用面積４７５１
平方呎，花園面積１６１２平方呎，天台面積９９８平方呎，成交價４﹒３８億元，呎價
９２１９１元。登記買家為施煌劍，與恆安國際（０１０４４）執行董事同名，料為同一人。
《香港經濟日報》
15/08/2019 09:10
【本港樓市】大潭道洋房４﹒４億沽，買家料為恒安國際執董施煌劍
根據土地註冊處資料顯示，大潭道４５號８號屋，以４﹒３８億元售出，實用面積４７５１
平方呎，花園面積１６１２平方呎，天台面積９９８平方呎，成交價４﹒３８億元，呎價
９２１９１元。登記買家為施煌劍，與恆安國際（０１０４４）執行董事同名，料為同一人。
《香港經濟日報》
|生財有道15/08/2019
香港有幾膠？民間與企業齊「走塑」
|國際動態15/08/2019
英美商臨時貿協 脫歐翌日即啟動
|生財有道14/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：舜宇站穩百元還看貿易戰
|FOCUS14/08/2019
【FOCUS】推遲加稅商品不足兩成 三大新「震源」需留意
|中國故事14/08/2019
避險升溫 又屆掃金時 老鳳祥打響金漆招牌
|生財有道14/08/2019
併購彈藥充足 長實優化資產增值
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰