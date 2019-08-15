《經濟通通訊社１５日專訊》外電報道，中信銀行（國際）周三向員工發送信息稱，任何員
工均不得出於商務目的「乘坐國泰航空運營的航班」，立即生效。該行駐香港的一位代表證實了
這份指令的真實性，並指是為了確保旅行安全。
至於個人出行，該行表示，員工應避免乘坐被「監管機構發布安全警示」的航空公司的航班
。
此前華融國際、華潤等公司已禁止員工預訂國泰航空航班。（ｂｉ）（ｚｚ）
15/08/2019 15:20
【修例風暴】傳信銀國際要求員工勿乘搭國泰航空航班
《經濟通通訊社１５日專訊》外電報道，中信銀行（國際）周三向員工發送信息稱，任何員
工均不得出於商務目的「乘坐國泰航空運營的航班」，立即生效。該行駐香港的一位代表證實了
這份指令的真實性，並指是為了確保旅行安全。
至於個人出行，該行表示，員工應避免乘坐被「監管機構發布安全警示」的航空公司的航班
。
此前華融國際、華潤等公司已禁止員工預訂國泰航空航班。（ｂｉ）（ｚｚ）
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