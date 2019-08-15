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15/08/2019 09:26

【港匯波動】港元曾漲０﹒１７％，高見７﹒８３２０

　　《經濟通通訊社１５日專訊》港元匯價今早走高，再次升走穿７﹒８４水位，最高報
７﹒８３２０兌１美元，較前收市價升０﹒１７％，錄８月６日以來最大升幅。
　　港匯最新報７﹒８３８２，升幅收窄至０﹒０９％。
　　１２個月港元遠期匯率飆升至２０１７年１月以來最高水平，反映匯市流動性趨緊。
　　中美貿易戰持續，加上示威活動未停，香港陷入衰退恐慌中，市場轉弱，零售業蕭條。
（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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