《經濟通通訊社１５日專訊》港元匯價今早走高，再次升走穿７﹒８４水位，最高報
７﹒８３２０兌１美元，較前收市價升０﹒１７％，錄８月６日以來最大升幅。
港匯最新報７﹒８３８２，升幅收窄至０﹒０９％。
１２個月港元遠期匯率飆升至２０１７年１月以來最高水平，反映匯市流動性趨緊。
中美貿易戰持續，加上示威活動未停，香港陷入衰退恐慌中，市場轉弱，零售業蕭條。
（ｃｌ）
15/08/2019 09:26
【港匯波動】港元曾漲０﹒１７％，高見７﹒８３２０
《經濟通通訊社１５日專訊》港元匯價今早走高，再次升走穿７﹒８４水位，最高報
７﹒８３２０兌１美元，較前收市價升０﹒１７％，錄８月６日以來最大升幅。
港匯最新報７﹒８３８２，升幅收窄至０﹒０９％。
１２個月港元遠期匯率飆升至２０１７年１月以來最高水平，反映匯市流動性趨緊。
中美貿易戰持續，加上示威活動未停，香港陷入衰退恐慌中，市場轉弱，零售業蕭條。
（ｃｌ）
|生財有道15/08/2019
香港有幾膠？民間與企業齊「走塑」
|國際動態15/08/2019
英美商臨時貿協 脫歐翌日即啟動
|生財有道14/08/2019
《開市Good Morning》曾永堅：舜宇站穩百元還看貿易戰
|FOCUS14/08/2019
【FOCUS】推遲加稅商品不足兩成 三大新「震源」需留意
|中國故事14/08/2019
避險升溫 又屆掃金時 老鳳祥打響金漆招牌
|生財有道14/08/2019
併購彈藥充足 長實優化資產增值
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰