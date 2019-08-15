【港匯波動】港元曾漲０﹒１７％，高見７﹒８３２０

《經濟通通訊社１５日專訊》港元匯價今早走高，再次升走穿７﹒８４水位，最高報

７﹒８３２０兌１美元，較前收市價升０﹒１７％，錄８月６日以來最大升幅。

港匯最新報７﹒８３８２，升幅收窄至０﹒０９％。

１２個月港元遠期匯率飆升至２０１７年１月以來最高水平，反映匯市流動性趨緊。

中美貿易戰持續，加上示威活動未停，香港陷入衰退恐慌中，市場轉弱，零售業蕭條。

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