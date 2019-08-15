【佔中判刑】戴耀廷獲准保釋，上訴案定於明年２月聆訊

《經濟通通訊社１５日專訊》佔中發起人戴耀廷４月被裁定串謀犯公眾妨擾，以及煽惑他人

犯公眾妨擾罪成，判囚１６個月，上訴庭今日處理其保釋等候上訴申請。副庭長麥機智批准戴耀

廷以現金１０萬元保釋，並要交出旅遊證件，期間若要離港，需經由法庭批准。

至於戴耀廷等９名被告上訴的案件亦排期於明年２月２４日至２６日聆訊。

９名上訴人包括戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘和李

永達。（ｃｌ）（ｚｚ）

