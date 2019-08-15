《經濟通通訊社１５日專訊》政府公布，財政司司長陳茂波聯同相關官員今日（１５日）下
午５時舉行記者會公布最新的經濟情況及一系列支援企業和市民的措施。（ｃｌ）
15/08/2019 14:53
【本港經濟】財爺下午５時記招，公布最新經濟情況及支援企業措施
《經濟通通訊社１５日專訊》政府公布，財政司司長陳茂波聯同相關官員今日（１５日）下
午５時舉行記者會公布最新的經濟情況及一系列支援企業和市民的措施。（ｃｌ）
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