金管局︰港元人民幣互換協議大部分時間處備用狀態，目前無被動用

《經濟通通訊社１５日專訊》金管局再在面書發文，為港元人民幣貨幣互換協議解除迷思。

該局指，互換協議目的是應付市場流動性需要，通常在市場比較緊張時動用，一般不會透露使用

細節，但可以表明的是互換協議絕大部分時間均處於備用狀態，現時亦無被動用，意即使用額度

為零，以前曾用使用的額度早已全數各自取回本幣。

對於有人可能質疑互換額度４０００億過多，當局解釋，港元是香港的本幣，當股票買賣或

其他商業活動令港元的流動性不足，金管局可按貨幣發行局機制提供港元資金去紓緩市場緊張情

況。由於人民幣並非香港本幣，金管局要依賴與人民銀行的互換協議才可以取得人民幣，否則當

香港人民幣離岸市場流動性緊張，人民幣就會出現短缺，息率可能會急速抽升，影響市場暢順運

作。



＊額度多寡視乎市場規模＊



至於額度多少則與市場規模有關。香港是全球最大的人民幣離岸中心，人民幣資金池超過

６０００億人民幣，所以需要較大的互換規模作為備用。金管局續指，香港只是其中一個與人行

有貨幣互換協議的地方，其他地方的互換額度亦唔細，例如新加坡於今年５月便將３０００億人

民幣的互換額度續期。

金管局又稱，２０１７年續簽協議只是為「備用安排」續期，類似大家信用咭的備用信貸額

，若無實際運用，大家就各不相欠。即使有實際動用額度，貨幣互換的使用一般都只是短期，到

期的時候雙方就會各自取回本幣。（ｃｌ）

