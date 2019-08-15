  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/08/2019 15:20

金管局︰港元人民幣互換協議大部分時間處備用狀態，目前無被動用

　　《經濟通通訊社１５日專訊》金管局再在面書發文，為港元人民幣貨幣互換協議解除迷思。
該局指，互換協議目的是應付市場流動性需要，通常在市場比較緊張時動用，一般不會透露使用
細節，但可以表明的是互換協議絕大部分時間均處於備用狀態，現時亦無被動用，意即使用額度
為零，以前曾用使用的額度早已全數各自取回本幣。
　　對於有人可能質疑互換額度４０００億過多，當局解釋，港元是香港的本幣，當股票買賣或
其他商業活動令港元的流動性不足，金管局可按貨幣發行局機制提供港元資金去紓緩市場緊張情
況。由於人民幣並非香港本幣，金管局要依賴與人民銀行的互換協議才可以取得人民幣，否則當
香港人民幣離岸市場流動性緊張，人民幣就會出現短缺，息率可能會急速抽升，影響市場暢順運
作。

＊額度多寡視乎市場規模＊

　　至於額度多少則與市場規模有關。香港是全球最大的人民幣離岸中心，人民幣資金池超過
６０００億人民幣，所以需要較大的互換規模作為備用。金管局續指，香港只是其中一個與人行
有貨幣互換協議的地方，其他地方的互換額度亦唔細，例如新加坡於今年５月便將３０００億人
民幣的互換額度續期。
　　金管局又稱，２０１７年續簽協議只是為「備用安排」續期，類似大家信用咭的備用信貸額
，若無實際運用，大家就各不相欠。即使有實際動用額度，貨幣互換的使用一般都只是短期，到
期的時候雙方就會各自取回本幣。（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道15/08/2019
【紓困措施】財爺「派糖」開支191億 一文睇晒七項措施
生財有道15/08/2019
【ＱＱ績後】股王遭多家大行降目標價 大和：被拋售時為吸納時機
FOCUS15/08/2019
【FOCUS】倒掛衰退論真真假假 人幣資產未宜太看淡
生財有道15/08/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：騰訊320元可博反彈
生財有道15/08/2019
【新居屋】新一期居屋攪珠有結果! 頭10個號碼係...
生財有道15/08/2019
香港有幾膠？民間與企業齊「走塑」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金