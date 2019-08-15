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即市新聞

15/08/2019 19:11

《再戰明天》本港公布次季ＧＤＰ，美公布密歇根大學消費信心指數

　　《經濟通通訊社１５日專訊》明日（１６日），本港和台灣公布第二季國內生產總值
（ＧＤＰ），美國公布８月密歇根大學消費者信心指數。

＊Ｎｖｉｄｉａ盤後派業績，挪威央行副總裁講話＊

　　在美股收市後，Ｎｖｉｄｉａ公布業績。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚７：４５ｐｍ，挪威央行副總裁就「石油基金與可持
續投資」發表講話。

＊本港和台灣公布第二季國內生產總值＊

　　在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布６月整體資本流動和長期資本流動。
４：３０ｐｍ，香港公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率料由１﹒３％跌至下滑
０﹒３％；年率料維持於０﹒６％。同時，台灣公布第二季國內生產總值，年率料由１﹒７１％
升上２﹒４％。５：００ｐｍ，歐元區公布６月貿易收支（經季節調整），料由２０２億歐元下
滑至１８５億歐元。

＊美國公布８月密歇根大學消費者信心指數＊

　　明晚８：３０ｐｍ，美國公布７月建築許可，月率料由下滑５﹒２％升上３﹒１％。美國７
月新屋動工料由１２５﹒３萬升上１２５﹒７萬；月率料由下滑０﹒９％升上０﹒３％。
１０：００ｐｍ，美國公布８月密歇根大學消費者信心指數，料由９８﹒４跌９７。

＊香港小輪和華潤啤酒派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：香港小輪（集團）（０００５０）、太平地氈
（００１４６）、川河集團（００２８１）、華潤啤酒（００２９１）、鳳凰衛視
（０２００８）和首創置業（０２８６８）等。（ｈｏ）

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