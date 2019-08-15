《再戰明天》本港公布次季ＧＤＰ，美公布密歇根大學消費信心指數

《經濟通通訊社１５日專訊》明日（１６日），本港和台灣公布第二季國內生產總值

（ＧＤＰ），美國公布８月密歇根大學消費者信心指數。



＊Ｎｖｉｄｉａ盤後派業績，挪威央行副總裁講話＊



在美股收市後，Ｎｖｉｄｉａ公布業績。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚７：４５ｐｍ，挪威央行副總裁就「石油基金與可持

續投資」發表講話。



＊本港和台灣公布第二季國內生產總值＊



在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布６月整體資本流動和長期資本流動。

４：３０ｐｍ，香港公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率料由１﹒３％跌至下滑

０﹒３％；年率料維持於０﹒６％。同時，台灣公布第二季國內生產總值，年率料由１﹒７１％

升上２﹒４％。５：００ｐｍ，歐元區公布６月貿易收支（經季節調整），料由２０２億歐元下

滑至１８５億歐元。



＊美國公布８月密歇根大學消費者信心指數＊



明晚８：３０ｐｍ，美國公布７月建築許可，月率料由下滑５﹒２％升上３﹒１％。美國７

月新屋動工料由１２５﹒３萬升上１２５﹒７萬；月率料由下滑０﹒９％升上０﹒３％。

１０：００ｐｍ，美國公布８月密歇根大學消費者信心指數，料由９８﹒４跌９７。



＊香港小輪和華潤啤酒派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：香港小輪（集團）（０００５０）、太平地氈

（００１４６）、川河集團（００２８１）、華潤啤酒（００２９１）、鳳凰衛視

（０２００８）和首創置業（０２８６８）等。（ｈｏ）

