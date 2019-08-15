【補鑊措施】陳茂波：推２７項免收費建議，料收入減１５﹒７億元

《經濟通通訊社１５日專訊》財政司司長陳茂波公布，為應對極具挑戰的內外經濟環境，因

此推出一系列措施，以撐企業，尤其是中小企，保就業，以及減輕市民的生活負擔。政府將會豁

免２７類政府收費，為期１２個月，估計收入減少１５﹒６９億元。

政府亦會向地政總署轄下大部份作商業及社區用途的政府土地短期租約，食物環境衛生署轄

下的公眾街市檔位，政府產業署出租的食肆及零售商店，海事處轄下公眾貨物裝卸停泊位租戶，

以及漁農自然護理署管理的四個政府批發市場的檔位及設施的租戶，提供５０％的租金减免，為

期６個月，估計收入減少２﹒７１５億元。

按收回成本原則釐定的各項政府收費，由即日起凍結至２０２０年１２月３１日。

另外，香港按證保險有限公司會在「中小企融資擔保計劃」下開設新的信貸擔保產品，由政

府為核准貸款提供９成的信貸擔保，協助有意創業的人士，經營經驗尚淺的企業及有意成立個別

執業公司的專業人士取得資金；並把「中小企融資擔保計劃」下「特別優惠措施」的申請期，以

及在去年推出的３項優化措施的有效期，延長至２０２２年６月３０日。

陳茂波表示，會爭取增加小型工程項目或加快其推展進度，同時為建造業界創造更多就業職

位，例如提前推展第二階段「改善碼頭計劃」。政府亦會考慮優化現有的長者維修自住物業津貼

計劃、樓字更新大行動２﹒０，優化升降機資助計劃，以及消防安全改善工程資助計劃。

（ｂｎ、ｋｙ）

