《經濟通通訊社１５日專訊》財政司司長陳茂波公布，為應對極具挑戰的內外經濟環境，因
此推出一系列措施，以撐企業，尤其是中小企，保就業，以及減輕市民的生活負擔。該一系列支
援企業和減輕市民生活負擔的措施未計及工程開支，預計約為１９１億元。連同早前財政預算案
中公布總值４２９億元的一次性紓困措施，料可為經濟注入動力。
陳茂波重申，是次政府推出措施與修例風波政治壓力並沒有關係，而是基於經濟評估及未來
情況未雨綢繆。（ｋｙ）
15/08/2019 17:18
【補鑊措施】陳茂波：經濟紓困措施開支１９１億，與政治壓力無關
《經濟通通訊社１５日專訊》財政司司長陳茂波公布，為應對極具挑戰的內外經濟環境，因
此推出一系列措施，以撐企業，尤其是中小企，保就業，以及減輕市民的生活負擔。該一系列支
援企業和減輕市民生活負擔的措施未計及工程開支，預計約為１９１億元。連同早前財政預算案
中公布總值４２９億元的一次性紓困措施，料可為經濟注入動力。
陳茂波重申，是次政府推出措施與修例風波政治壓力並沒有關係，而是基於經濟評估及未來
情況未雨綢繆。（ｋｙ）
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