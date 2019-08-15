《經濟通通訊社１５日專訊》有市民發起明天（１６日）「全民撳錢」不合作運動，財政司
司長陳茂波回應指，截至今日下午３時，銀行暫未見有異常情況出現，現時銀行體系非常穩健，
流動資金仍然充裕。他表示對銀行體系非常有信心，並呼籲有意參與不合作運動的市民在銀行提
款時不要防礙他人。（ｋｙ）
15/08/2019 17:31
【紓困措施】網上發起「全民撳錢」，陳茂波：銀行至下午未見異常
《經濟通通訊社１５日專訊》有市民發起明天（１６日）「全民撳錢」不合作運動，財政司
司長陳茂波回應指，截至今日下午３時，銀行暫未見有異常情況出現，現時銀行體系非常穩健，
流動資金仍然充裕。他表示對銀行體系非常有信心，並呼籲有意參與不合作運動的市民在銀行提
款時不要防礙他人。（ｋｙ）
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香港有幾膠？民間與企業齊「走塑」
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