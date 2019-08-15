【企業盈警】鱷魚恤（１２２）料年度業績將大幅倒退

《經濟通通訊社１５日專訊》鱷魚恤（００１２２）發盈警，指根據集團截至今年６月止十

一個月之初步評估，預期集團於截至今年７月底止年度業績將按年大幅倒退。集團去年公司擁有

人應佔綜合溢利約為１﹒６２億元。

集團指，在本年度的業績大幅倒退主要由於在期內來自集團的投資物業之重估收益大程度下

跌及成衣業務之表現可能惡化所致。（ｋｉ）

