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即市新聞

15/08/2019 17:15

【補鑊措施】擬提升稅務寬免百分比，電費補貼及為學生提供津貼

　　《經濟通通訊社１５日專訊》財政司司長陳茂波公布，為應對極具挑戰的內外經濟環境，因
此推出一系列紓民困的措施：
　　將２０１８╱１９課稅年度內薪俸稅，個人入息課稅及利得稅的稅務寬免百分比由
《２０１９－２０年度政府財政預算案》建議的７５％提升至１００％，而每宗個案的上限則維
持在２００００元。上述進一步寬免可惠及約１４３萬名納稅人╱企業（其中１３３萬人╱企業
因而不需交稅），讓他們額外節省的１８﹒４億稅款。
　　向領取社會保障金額的人士，額外發放金額相當於一個月的綜合社會保障援助（綜援）標準
金額，高齡津貼，長者生活津貼或傷殘津貼，在職家庭津貼及以個人為申請單位的鼓勵就業交通
津貼亦會作出相若安排。這項措施將涉及的４０億元的開支。
　　在２０１９╱２０學年，為本港的幼稚園、小學及中學日校學生提供每人２５００元的津貼
，以減輕家長在教育支出方面的財政負擔。這項措施將涉及約２３億元的開支，超過過９０萬名
學生將可受惠。
　　為香港房屋委員會（房委會）和香港房屋協會公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金
，開支約為１４億元。
　　為每個電力住宅用戶戶口提供一次性２０００元的電費補貼。這項措施將涉及約５６億元的
開支，超過２７０萬個合資格住宅用戶將可受惠。
　　邀請關愛基金考慮為非公屋住戶和未領取綜援的低收入家庭（士）提供一次過生活津貼。
　　房委會，香港機場管理局，建造業議會，香港科技園公司及數碼港亦正制定相關寬免措施。
具體措施將由相關機構另行公布。（ｂｎ）

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