《經濟通通訊社１５日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，截至６
月底止中期純利為９７６﹒８億元（人民幣．下同），按年上升６８﹒１％，每股盈利
５﹒４８元，派中期息０﹒７５元。
期內，收入６９０２﹒４６億元，按年上升１７﹒２１％。新業務價值率４４﹒７％，按年
提升５﹒７個百分點，新業務價值按年增長４﹒７％至４１０﹒５２億元。集團綜合償付能力充
足率為２２３﹒９％，較年初的２１６﹒４％增加７﹒５個百分點。（ｓｋ）
15/08/2019 17:02
平保中期純利按年升６８﹒１％，派息０﹒７５元人民幣
《經濟通通訊社１５日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，截至６
月底止中期純利為９７６﹒８億元（人民幣．下同），按年上升６８﹒１％，每股盈利
５﹒４８元，派中期息０﹒７５元。
期內，收入６９０２﹒４６億元，按年上升１７﹒２１％。新業務價值率４４﹒７％，按年
提升５﹒７個百分點，新業務價值按年增長４﹒７％至４１０﹒５２億元。集團綜合償付能力充
足率為２２３﹒９％，較年初的２１６﹒４％增加７﹒５個百分點。（ｓｋ）
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