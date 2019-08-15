《經濟通通訊社１５日專訊》繼較早時發表今年６月份對外商品貿易的貨值統計數字後，
政府統計處今日公布，今年６月香港的商品整體出口貨量按年下跌１０﹒１％。同時，商品進口
貨量錄得８﹒８％的跌幅。
今年上半年，香港的商品整體出口貨量按年下跌５﹒２％。同時，商品進口貨量下跌
６﹒２％。
今年６月，商品整體出口價格按年上升１﹒５％。同時，商品進口價格上升１﹒７％。總結
上半年，商品整體出口價格按年上升２％。同時，商品進口價格亦上升２％。（ｃｌ）
15/08/2019 17:28
【本港經濟】上半年香港商品整體出口貨量按年下跌５﹒２％
《經濟通通訊社１５日專訊》繼較早時發表今年６月份對外商品貿易的貨值統計數字後，
政府統計處今日公布，今年６月香港的商品整體出口貨量按年下跌１０﹒１％。同時，商品進口
貨量錄得８﹒８％的跌幅。
今年上半年，香港的商品整體出口貨量按年下跌５﹒２％。同時，商品進口貨量下跌
６﹒２％。
今年６月，商品整體出口價格按年上升１﹒５％。同時，商品進口價格上升１﹒７％。總結
上半年，商品整體出口價格按年上升２％。同時，商品進口價格亦上升２％。（ｃｌ）
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