《經濟通通訊社１５日專訊》虎都（０２３９９）發盈警，預期截至今年６月底止六個月將
由盈轉虧，主要由於集團零售店舖網絡鞏固戰略令分銷商及零售店舖數目減少，以及市場需求下
跌導致客戶銷售訂單減少，以致集團收益及毛利大幅下跌。（ｋｉ）
15/08/2019 17:24
【企業盈警】虎都（２３９９）料中期盈轉虧
《經濟通通訊社１５日專訊》虎都（０２３９９）發盈警，預期截至今年６月底止六個月將
由盈轉虧，主要由於集團零售店舖網絡鞏固戰略令分銷商及零售店舖數目減少，以及市場需求下
跌導致客戶銷售訂單減少，以致集團收益及毛利大幅下跌。（ｋｉ）
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香港有幾膠？民間與企業齊「走塑」
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