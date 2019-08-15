【企業盈警】虎都（２３９９）料中期盈轉虧

《經濟通通訊社１５日專訊》虎都（０２３９９）發盈警，預期截至今年６月底止六個月將

由盈轉虧，主要由於集團零售店舖網絡鞏固戰略令分銷商及零售店舖數目減少，以及市場需求下

跌導致客戶銷售訂單減少，以致集團收益及毛利大幅下跌。（ｋｉ）

