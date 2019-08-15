《經濟通通訊社１５日專訊》雲鋒金融（００３７６）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月公司權益持有人應佔淨利潤初步估計約為８０００萬元，而去年同期公司權益持有人應佔虧損
為１﹒８６億元。
集團解釋期內業績扭虧為盈，主要是由於合併了萬通保險的淨利潤，以及現有的金融科技業
務的經營情況有所改善。（ｋｉ）
15/08/2019 17:44
【企業盈喜】雲鋒金融（３７６）料中期業績扭虧為盈
《經濟通通訊社１５日專訊》雲鋒金融（００３７６）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月公司權益持有人應佔淨利潤初步估計約為８０００萬元，而去年同期公司權益持有人應佔虧損
為１﹒８６億元。
集團解釋期內業績扭虧為盈，主要是由於合併了萬通保險的淨利潤，以及現有的金融科技業
務的經營情況有所改善。（ｋｉ）
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香港有幾膠？民間與企業齊「走塑」
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